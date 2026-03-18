人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

▲網紅獸醫師殷碩韓（右，翻攝殷碩韓獸醫師臉書）形象很好，卻遭爆私下是大渣男；殷碩韓（左）與小三Ａ小姐（右）到日本旅遊，還高調放閃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅獸醫師殷碩韓常在社群平台分享工作與生活，也常受邀上節目，暖男形象深獲好評，但本刊最近接獲爆料，說他其實是渣男，明明已婚卻偽單身，劈腿多女，且專挑年紀比他大的有錢女飼主下手，目的是為了獲取金援，自立門戶開業。此外，他還會利用情緒勒索等方式控制女伴，非常惡劣。不過，夜路走多了，遲早碰到鬼，上個月被小三抓包，識破他是人夫的真相，還引出小四、小五，殷擔心形象受損，月初火速與妻子離婚，希望能夠止血。

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▲殷碩韓（右）經營社群有成，主持人陶晶瑩（左）還曾專訪他。

Ａ小姐表示，去年殷碩韓替她的寵物看診而結識，自稱單身的殷很快以結婚為前提，對她展開熱烈追求。殷碩韓的暖男人設打動了Ａ小姐，交往後Ａ小姐卻發現，殷常哭窮、讓Ａ小姐支付或代墊出國旅遊的費用，為了省下開房費，他還要求與Ａ小姐車震或到網咖約會。Ａ小姐為愛全吞了，直到上個月，一只女用皮夾才戳破殷偽單身的謊言。

Ａ小姐表示，殷碩韓自稱跟舅公、舅婆同住，他平常睡書房、二位老人家睡主臥；殷偶爾會帶Ａ小姐回家，但她從未看過老人家，反而看到很多男女款潮鞋跟名牌包。

上個月某天，Ａ小姐到殷碩韓家過夜，隔天醒來時，殷已出門上班，她意外在書房發現一只女用皮夾，裡面放著「前妻」的身分證，配偶欄仍有殷的名字，接著又找到「前妻」去年10月寫給殷的情書，裡面提到「3週年紀念日」及「Dear老公」等字眼，讓她心中的警鈴大作。後來她透過內政部戶政司網站查詢，確認殷妻的身分證資訊是真的、最新的，證明殷偽單身，騙了她9個月。

▲殷碩韓的小四（圖）去年底帶寵物看診，被殷搭上，開始交往。

發現自己成了小三的Ａ小姐無法接受，把遭遇告知閨密Ｂ小姐；Ｂ小姐很生氣，將殷的渣男行徑PO上網，意外引出小四、小五。

Ｂ小姐指出，其中一名女子是50歲的活動主持人，去年10月帶寵物看診時跟殷碩韓結識，殷用同樣手法追求她，讓她莫名成了小四；另名女子是去年工作時認識殷，殷不斷糾纏，今年1月該女與男友分手，殷趁虛而入，沒想到交往不久，發現自己竟是小五！

▲殷碩韓的小四、小五看到PO文後，私訊Ｂ小姐，證實殷腳踏多條船。

Ａ小姐認為，殷碩韓專找受過情傷的多金美魔女下手，然後請她們投資他開業。小五自嘲，因Ａ小姐不願再當殷的小三，害她被「抓交替」。Ａ小姐表示，殷碩韓怕形象受損，近日向她出示身分證，想以空白的配偶欄證明已經離婚，但殷偷吃劈腿成性，為了避免更多女性受害，她決定出面揭發殷的真面目，也準備提出侵害人格權的民事告訴，希望透過司法為自己討回公道。

▲為了省開房費，殷碩韓要求與Ａ小姐（圖）到網咖Qtime約會或車震。

針對相關指控，殷碩韓矢口否認，強調跟女友交往時已經離婚，更不可能腳踏多條船，應是某前任不滿被他分手，才會故意抹黑。此外，他也否認對女友情緒勒索，強調只是關心、提醒，更不是控制狂。



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