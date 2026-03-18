周子瑜禮服撞衫「超商提網」　小編速回3字

▲網友笑稱，周子瑜洋裝撞到超商網袋。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

南韓女團TWICE成員周子瑜，近期與超商7-ELEVEN推出系列聯名商品暖身。沒想到子瑜在宣傳照中的藍色禮服，竟被網友指控撞衫微波提網，對此業者也出面回應。

超商為替演唱會造勢，祭出周子瑜代言的便當、飯糰及甜點等多項商品，包裝均印有女神形象。活動同步推出限量小卡供粉絲蒐集拼圖，在社群平台引發搶購熱潮，話題性十足。

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▲粉絲猜測她回來參加活動。（圖／翻攝自7-11）

女神禮服竟撞衫微波提網

不過宣傳海報中的服裝造型意外成為焦點，有網友在Threads發文笑稱，子瑜身穿的藍色鏤空洋裝，外觀與過去超商微波食品使用的藍色提網極為相似，直呼難道是Cosplay微波提網嗎？

貼文曝光後引發熱烈討論，不少Once（TWICE粉絲稱呼）紛紛留言「難怪覺得眼熟」、「真正的聯名款瑜網」、「證實了美女穿什麼都好看」。這篇趣味貼文甚至釣出超商官方小編親自回應「不是啦」。

高檔品牌售價近萬台幣

據了解，這套引發熱議的禮服其實大有來頭，是出自澳洲品牌 Rebecca Vallance 的經典款式 Pastèque Mini Dress。官網標示售價為 263 美元，折合新台幣約 8375 元，價值並不菲。