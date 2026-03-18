快訊／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗　鎖定荷莫茲沿岸基地

▲美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部於社群平台X發布最新聲明，證實美軍已對伊朗境內投下多枚5000磅（約 2267公斤）的「鑽地彈」，鎖定目標為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近海岸線的加固式飛彈陣地。

中央司令部在貼文中指出，美軍於幾小時前成功動用這批重磅深鑽地彈，精準打擊位於伊朗沿海的加固飛彈設施。美方宣稱，部署在這些陣地中的伊朗「反艦巡弋飛彈」，已對該海峽的國際航運安全構成嚴重風險。

根據美軍說法，這次軍事行動主因是為了排除國際航道的威脅。目前美軍已證實成功使用多枚5000磅級武器執行任務，針對荷莫茲海峽周邊設施進行打擊。