美6700億對台軍售項目延遲　國務院官員正面回應

▲美國國務院官員表示致力解決對台軍售延宕問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國會關注對台軍售進度延宕問題。聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，目前仍有約210億美元（約新台幣6700億元）的對台軍售尚未交付，呼籲加快出貨；國務院政治－軍事事務局資深官員布朗（Stanley Brown）則表示，政府正持續尋求解決方案，以推進相關進度。

川普政府批准最大對台軍售之一

美國眾院外交委員會當天就軍售改革舉行聽證會。巴爾在會中表示，川普政府已批准約110億美元（約新台幣3509億元）的對台軍售，為歷來規模最大的軍售之一，內容包括海馬士多管火箭系統與自走榴彈砲等，並認為有助於強化西太平洋的嚇阻力。

6700億台幣軍售項目延遲交付

不過巴爾同時指出，目前仍有210億美元軍售項目延遲交付，包括約80億美元（約新台幣2552億元）的F-16V戰機、20億美元（約新台幣638億元）的艾布蘭主力戰車，以及榴彈砲、標槍飛彈與精準打擊系統等。他強調，台灣是重要風險區域之一，希望藉此促使美國國防工業加速運作。

布朗回應表示，政府已意識到延遲問題，並持續尋找加速交付的方式，其中相當大部分涉及F-16V戰機案，國務院也正積極推進相關進度。

國務院：美台安全合作仍屬「首要任務」

此外，眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）也在聽證會中指出，其選區內有軍火供應商透過「直接商售」（Direct Commercial Sales）向台灣出售零件，卻長期未獲優先處理，甚至排在最後，延宕超過一年，質疑相關程序未將對台軍售列為優先事項。

對此，美國國防安全合作局局長米勒（Michael Miller）表示，美台安全合作仍屬「首要任務」。他指出，相關延誤可能涉及出口許可問題，或台灣端的採購安排；布朗則補充，若業者遇到困難，可直接與國務院聯繫，政府願意協助處理。