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獨／蕭淑慎尪「掐頸摑掌」性侵女藝人！　判囚4年10月

▲梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲女星蕭淑慎丈夫梁軒安，被控在參加一場於活動期間，將旗下簽約女藝人帶進房內，動手掐頸侵犯。（資料圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

記者黃宥寧／台北報導

當初還否認！女星蕭淑慎丈夫梁軒安被控於參加大型活動期間，將簽約女藝人帶進房內掐頸、甩巴掌後強行性交。梁男庭上辯稱雙方為交往關係、性行為合意，甚至指隔天仍正常互動，但未獲法院採信。士林地院判刑4年10月，並直言即使上訴後認罪，也不宜作為減刑理由。

2023年11月7日晚間至11月8日凌晨間，梁軒安與公司員工及簽約藝人一行7、8人共同參與活動。期間有聚餐、飲酒及社交行程，現場氣氛熱絡。被害人為其公司簽約藝人兼私人特助，雙方具明顯從屬關係。

當晚活動期間，1名同公司女性員工向被害人表示，梁軒安要求與其同房過夜，被害人因此心生疑慮，曾於停車場與梁男交談詢問相關情況。未料梁男當場對其有肢體碰觸行為，經被害人制止後仍未收斂。

其後，梁男以帶路為由，將被害人帶往住宿區房間內，進入房內後即將人推倒在床，並開始脫去其衣物。被害人當場抗拒，多次以言語表示「不要」、「為什麼在這裡」、「為什麼要這樣」、「為什麼」，並以手推拒對方。

然而，梁男見其反抗，仍未停止行為，反而以徒手掐勒被害人頸部，並動手毆打其臉部，以暴力方式壓制，隨後將生殖器插入其陰道，強行性交得逞。

案發後，被害人不堪壓力經提告，最初由台北地檢署受理，後移轉由士林地檢署偵辦，並由婦幼警察隊協助調查。

法院審理時，梁軒安坦承與被害人發生性行為，但否認涉及強制性交，辯稱雙方當時為交往關係，性行為並未違反女方意願。辯護人則主張，兩人關係親密，且有友人可證，女方案發當日表現正常，不僅與被告同房，隔天仍一同出遊、互動，顯非遭強暴。

不過法院調查發現，其中一名證人表示，案發翌日中午前在帳篷區外看到被害人時，其「頸部有明顯瘀青」，對方僅支支吾吾表示「發生不願意的事情」，隨後不願多談，並當場哭泣；另有2名證人證稱，被害人事後曾透過LINE或當面告知遭強制性交。

其中一名前同事表示，被害人提及遭性侵時，「情緒不穩定、跟平常不一樣，有哭，也很生氣」；另一名從事媒體產業的證人則指出，被害人曾以語音通話告知遭「硬上」，語氣低落、沮喪，談及傷心處甚至當場哭泣。

法官認為，這些證詞雖屬轉述，但可作為情況證據，用以判斷被害人當時心理狀態與創傷反應，與其指述內容相互吻合；此外，雙方LINE對話亦顯示，被害人曾直接質問被告「那天你打我巴掌、掐我」、「你那次射進來」、「你掐我讓我PTSD變嚴重」。

合議庭指出，若屬捏造，被害人不太可能反覆以具體細節質問上司；反觀被告面對訊息未正面否認，僅以閃避、沉默或傳送無關內容回應，甚至事後刪除對話紀錄，經檢方數位採證後才還原，相關行為反而對其不利。

至於辯方提出的有利證人，法院亦不採信。其中一名公司員工雖稱兩人互動親密、無異常，但其對關係發展時間無法說明，卻能精確記憶特定日期，顯違常情；且經查該證人係依被告事前傳訊指示作證，證詞難認可信。

法官指出，梁男身為公司負責人，與被害人間存在權勢不對等關係，卻為滿足私慾施以暴力性侵，其中徒手掐頸行為具有高度危險性，恐影響呼吸甚至危及生命，惡性重大；且其犯後否認犯行、未與被害人和解，甚至試圖影響證人證詞，態度不佳。

合議庭審酌，梁男自述日本某專門學校畢業，從事行銷廣告業，月收入約新台幣4萬餘元，已婚並育有1女，現與配偶及岳父同住，尚需扶養岳父等生活狀況，並綜合刑法第57條所列各項量刑因素，以及被害人對本案之意見後，依法判處有期徒刑4年10月。

法院另強調，梁男於一審期間無視客觀證據，始終飾詞否認犯行，已對司法資源造成無端浪費；即使上訴後才坦承犯行，亦不宜僅憑此即從輕改判。若未取得被害人諒解或積極彌補損害，難認具有悔意，應審慎衡量，以免向社會傳達「先否認、再認罪即可減刑」的錯誤訊息，影響法紀。

然而，梁軒安不僅一件妨害性自主案，2024年6月1名曾姓女子先向台北地檢署按鈴提告，指控其騙財騙色，甚至涉及以其父親房產辦理貸款等詐欺情節；事隔不到一個月，同年7月16日，蔡姓女歌手再度出面提告妨害性自主，指控遭其以工作名義接近，並於出差期間強吻、施以暴力侵犯。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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