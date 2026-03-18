人夫曬「離婚協議書」偷吃　她衰淪小三逆轉免賠

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）趁她懷孕期間，與女子小美（化名）發生婚外情，憤而決定對女方提告求償80萬元；但小美辯稱，當初是阿強主動出示「離婚協議書」並展開追求，才會誤以為對方單身。法官日前審理之後，因人妻證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。

▲人妻控訴小美明知阿強已婚，兩人仍發展出不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強在2022年8月間趁她懷孕時，與小美發展出不正當交往關係，當時她半信半疑，選擇隱忍處理，但經過持續觀察，竟在2025年5、6月間偶然看見兩人的通訊紀錄，這才確信兩人存在「超友誼」的情感互動；此外，小美得知阿強已婚之後，並未立刻停止往來，甚至在2025年10月間找來友人與她會談，言語卻充滿挑釁、試探，憤而決定對小美提告求償80萬元。

小美則辯稱，阿強在2024年的年初主動展開追求，還拿出「離婚協議書」證明，導致她誤以為阿強是單身，因此同意交往，人妻雖然曾在2024年6月間透過社群軟體與她聯繫，卻從未提及婚姻狀況；後來她發現阿強仍未離婚，便立刻結束這段關係，阿強卻對她施暴、情緒勒索，不得已才會去申請保護令並尋求警方協助。

法官表示，經調查阿強和小美的對話紀錄，發現在2025年9月的對話中，小美已經多次並明確表示，「我不想聯絡」、「我真的不要了」、「我不想這樣繼續下去」，可見她主張在得知阿強已婚之後便打算分手的說詞，並非虛妄。

而小美在友人的陪同下與人妻進行會談，過程中問到人妻與阿強的婚姻狀況，法官認為，小美等人言語上並無任何恐嚇意味，人妻對此請求損害賠償，顯然無據。

最終，法官表示，綜觀人妻提出的證據資料，均無法使本院認同人妻的主張為真，於是裁定駁回，全案仍可上訴。

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