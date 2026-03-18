　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫曬「離婚協議書」偷吃　她衰淪小三逆轉免賠

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）趁她懷孕期間，與女子小美（化名）發生婚外情，憤而決定對女方提告求償80萬元；但小美辯稱，當初是阿強主動出示「離婚協議書」並展開追求，才會誤以為對方單身。法官日前審理之後，因人妻證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲人妻控訴小美明知阿強已婚，兩人仍發展出不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強在2022年8月間趁她懷孕時，與小美發展出不正當交往關係，當時她半信半疑，選擇隱忍處理，但經過持續觀察，竟在2025年5、6月間偶然看見兩人的通訊紀錄，這才確信兩人存在「超友誼」的情感互動；此外，小美得知阿強已婚之後，並未立刻停止往來，甚至在2025年10月間找來友人與她會談，言語卻充滿挑釁、試探，憤而決定對小美提告求償80萬元。

小美則辯稱，阿強在2024年的年初主動展開追求，還拿出「離婚協議書」證明，導致她誤以為阿強是單身，因此同意交往，人妻雖然曾在2024年6月間透過社群軟體與她聯繫，卻從未提及婚姻狀況；後來她發現阿強仍未離婚，便立刻結束這段關係，阿強卻對她施暴、情緒勒索，不得已才會去申請保護令並尋求警方協助。

法官表示，經調查阿強和小美的對話紀錄，發現在2025年9月的對話中，小美已經多次並明確表示，「我不想聯絡」、「我真的不要了」、「我不想這樣繼續下去」，可見她主張在得知阿強已婚之後便打算分手的說詞，並非虛妄。

而小美在友人的陪同下與人妻進行會談，過程中問到人妻與阿強的婚姻狀況，法官認為，小美等人言語上並無任何恐嚇意味，人妻對此請求損害賠償，顯然無據。

最終，法官表示，綜觀人妻提出的證據資料，均無法使本院認同人妻的主張為真，於是裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打臉川普！馬克宏宣布不參與美國行動　「法國非當事方」
要「台灣說一句話」挺川普　矢板明夫：非常有價值
經典賽冠軍戰美國戰委內瑞拉　麥克萊恩對決羅德里奎茲
獨／盧秀燕進軍華府深水區「化解疑美論」　會晤AIT關鍵人物
鍾明軒爆財務危機！親認接不到業配　公開真實現況：不想再裝了
為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢
WBC委內瑞拉爭冠隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連
小S「情緒潰堤」全被拍！　黑范家門口哭到被攙扶
獨／蕭淑慎尪「掐頸摑掌」性侵女藝人！　判囚4年10月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿里山高峰飯店深夜大火！火舌竄出畫面曝　消防急上山搶救

沒當詐團車手　新竹男「幫控車」要賠200萬

快訊／昶虹爆假交易「掏空5億」　前特助100萬交保

快訊／上班快改道！　國1多車追撞塞爆

獨／蕭淑慎尪「掐頸摑掌」性侵女藝人！　判囚4年10月

人夫曬「離婚協議書」偷吃　她衰淪小三逆轉免賠

F-16「失事黑盒子」尋獲！　飛官妻發文有洋蔥

AV女網紅「初體驗」槓上攀岩教練　發文還原現場

阿嬤被騙光千萬積蓄　帳戶突多20萬霸氣喊「不是我的錢我不要」

基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

阿里山高峰飯店深夜大火！火舌竄出畫面曝　消防急上山搶救

沒當詐團車手　新竹男「幫控車」要賠200萬

快訊／昶虹爆假交易「掏空5億」　前特助100萬交保

快訊／上班快改道！　國1多車追撞塞爆

獨／蕭淑慎尪「掐頸摑掌」性侵女藝人！　判囚4年10月

人夫曬「離婚協議書」偷吃　她衰淪小三逆轉免賠

F-16「失事黑盒子」尋獲！　飛官妻發文有洋蔥

AV女網紅「初體驗」槓上攀岩教練　發文還原現場

阿嬤被騙光千萬積蓄　帳戶突多20萬霸氣喊「不是我的錢我不要」

基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

唐禹哲低調現身台北知名幼兒園！妻素顏被拍「4歲兒高顏值遺傳爸媽」

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

阿里山高峰飯店深夜大火！火舌竄出畫面曝　消防急上山搶救

不跟美國走！　馬克宏宣布「法國非當事方」：絕不參與打通荷莫茲

經典賽冠軍戰美國戰委內瑞拉　麥克萊恩對決羅德里奎茲

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

獨／化解疑美論！盧秀燕進軍華府深水區　會晤AIT關鍵人物畫面曝

美國挺進冠軍戰收視再炸裂！　WBC4強賽737萬觀看改寫歷史

美福特號航母「撤離戰區」返港！　大火燒毀百床位、200人傷　

委內瑞拉爭冠現隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連投

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

社會熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

快訊／上班快改道！　國1多車追撞塞爆

獨／蕭淑慎尪硬上女藝人！　判囚4年10月

人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

阿嬤被詐千萬　帳戶多20萬霸氣：不是我的我不要

基隆凌晨「3車連環撞」！2女受傷送醫

悍女台中地院內打律師踹媒體！

警下班忘還槍　放櫃子消失2天才被抓包

悍女開庭前打律師踹記者！台中地院回應

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

更多熱門

相關新聞

人妻偷吃4次賠2千元　小王卻慘噴15萬

人妻偷吃4次賠2千元　小王卻慘噴15萬

一名人夫控訴，妻子小美（化名）因工作結識客人阿強（化名），兩人竟發展出婚外情，甚至發生4次性行為，憤而決定對阿強提告求償100萬元。屏東地院法官表示，雖然小美已經賠償2000元並獲得丈夫諒解，但阿強的損害賠償責任並未免除，最終判他應賠償人夫15萬元較為適當。

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

妻車放錄音筆抓夫外遇　敗在音質不佳

妻車放錄音筆抓夫外遇　敗在音質不佳

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

關鍵字：

婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

LINE訂閱制本週有望上線

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

吳淡如：這7種人最難變有錢

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面