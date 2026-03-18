消失22年！　玉女歌手復出成「中藥女強人」

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林佳儀照顧植物人弟弟22年　轉行創業成「中藥女強人」

▲林佳儀呼籲大家支持創世基金會。（圖／創世基金會）

▲林佳儀17日出席記者會，透露照護之路的艱辛點滴。（圖／創世基金會）

記者柯沛辰／綜合報導

歌手林佳儀的弟弟2004年因工作吸入過多乾冰，導致缺氧成為植物人，長期癱瘓在床。為此，她與母親扛起照顧重任與醫藥費壓力，走過22年照護之路。她17日出席創世基金會記者會時，坦言箇中煎熬難以向外人言說，所幸近年順利考取中藥從業人員證書，從藝人轉型創業。

弟弟成植物人臥床22年　她與母親扛起照護重擔

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創世基金會成立40年，林佳儀擔任傳愛大使，於17日出席記者會。她表示，照顧植物人24小時不能停，每天的飲食、作息都需精準安排，生活幾乎被這些照護細節填滿。每當弟弟健康出現突發狀況，因肺積水、感染等進入加護病房時，那種只能什麼也做不了的無力感，是最令人痛苦的。

▲林佳儀呼籲大家支持創世基金會。（圖／創世基金會）

▲林佳儀坦言，作為家屬，已經放下「一定要醒過來」的執著。（圖／創世基金會）

最難熬是看不到盡頭　她讚母親長年付出很偉大

林佳儀坦言，從弟弟出事至今20多年，最難的是看不到盡頭，她一開始對弟弟也有那種「一定要醒過來」的執著，但後來已經學會放下，這一路走來，最艱辛的其實是體力與心力的消耗，未親身經歷的人，實在難以理解，所以她覺得母親長期付出，真的很偉大。

為此，林佳儀喊話，儘管近年長照進步，能讓家屬喘息，但照護之路仍漫長艱辛，希望社會持續支持創世基金會，並關注植物人家庭，有錢出錢、有力出力，把愛和善意傳下去，因為她一路走來也受到很多幫助跟鼓勵，所以十分認同創世基金會「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念。

▲林佳儀呼籲大家支持創世基金會。（圖／創世基金會）

▲林佳儀呼籲大眾支持創世基金會。（圖／創世基金會）

跨考中藥證照創業成功　盼持續為植物人家庭發聲

談到近況時，林佳儀透露她前年讀書半年，成功跨考「中藥從業人員」執照，還從藝人轉型創業，投入中藥膳食與保健食品研發，希望未來能透過中藥事業照顧更多人的健康，推廣養生觀念。

至於有無機會回歸歌壇，再現90年代〈一個人的我依然會微笑〉的輝煌？她坦言，年紀漸長，回到演藝圈已經花了很大力氣調整，體力有差，接下來希望能做對社會有點用處的事，持續為有需要的家庭發聲。

適逢創世基金會成立40年，4月12日將在圓山花博花海廣場舉辦「40守護．愛永續園遊會」，邀請社會大眾見證與回顧一路的堅持、印記與改變。

▼林佳儀日前在社群曬出健身照，可見身材與膚況保持良好，看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自臉書／林佳儀 Mira.Nisa）

▲林佳儀身穿短版上衣與短褲，秀出勻稱的好身材。（圖／翻攝自Facebook／林佳儀 Mira.Nisa Lin）

▲林佳儀身材與膚況保持相當良好，看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自Facebook／林佳儀 Mira.Nisa

 
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