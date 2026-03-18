美伊開戰首艘！中國超級油輪避開荷莫茲海峽　繞道紅海運油

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普施壓中國協助疏通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭盟友冷處理，中國能源運輸此時已轉向替代航線。中媒指出，一艘中資超大型油輪已成功經紅海航道運送原油返中。

首艘中資油輪繞道通過紅海

中媒《財新網》報導，16日凌晨，中國招商輪船旗下超大型油輪（VLCC）「凱景」號已穿越紅海曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait），裝載220萬桶（約30萬噸）原油，預計於4月初運抵福建湄洲灣港。這是美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，首艘中資VLCC經替代路線將中東石油運回中國。

轉往紅海港口裝運原油油輪數量暴增21倍

在伊朗封鎖荷莫茲海峽後，沙烏地阿拉伯已將部分原油出口轉向紅海航線。日經中文網報導指出，僅3月上半月，沙國經由紅海港口裝運的油輪數量較去年同期暴增21倍；但受限於輸油管線與港口容量，該路線仍難完全填補原有運力缺口。

「凱景」號原定於3月3日在阿聯富查伊哈港（Fujairah）裝油，但因該港遭攻擊，被迫改道至沙烏地西部紅海沿岸的延布港（Yanbu）完成裝載。延布為重要石油與石化樞紐，而曼德海峽則連接紅海與亞丁灣，地理位置關鍵。

▲中資油輪轉往紅海運油。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



中資油輪陸續轉點裝油 估裝載量逾400萬噸

除「凱景」號外，招商輪船「新先鋒」號以及中遠海運集團「新連洋」號、「遠新湖」號等VLCC也已經或正在延布港裝油。統計顯示，僅中遠海運與招商輪船旗下，就有10多艘VLCC正前往延布港，若全數完成裝載，總量可超過400萬噸，有助緩解中國能源供應壓力。

另一方面，阿聯富查伊哈港已逐步恢復運作，招商輪船旗下「凱拓」號也正前往當地裝油。業界人士指出，目前荷莫茲海峽周邊風險仍高，出貨不穩，延布港成為相對安全選擇，但紅海航線仍面臨胡塞武裝威脅。

需求激增也推升運價。海運仲介數據顯示，從延布出發的VLCC日租金已飆升至約45萬美元（約新台幣1435萬元），遠高於過去兩年平均約4.2萬美元（約新台幣134萬元）。僅3月15日，全球即有近80艘油輪湧向延布港裝油，凸顯能源運輸重心正在轉移。