AV女網紅「初體驗」槓上攀岩教練　發文還原現場

▲AV網紅攀岩不守規矩，與攀岩館教練爆口角。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

北市中山北路二段16日晚間發生攀岩糾紛，一位33歲卓姓AV網紅因不熟悉操作守則與工作人員爆發口角，甚至驚動警方到場協調。事後卓女在社群平台Threads發文還原過程，澄清並非惡意不配合。

16日晚間10時許，卓女前往中山區攀岩館體驗，卻因安全守則與落地動作不熟稔遭教練勸戒。雙方溝通無果演變成激烈爭執，警方獲報趕抵現場居中協調，最終雙方達成共識，才讓卓女返回館內完成體驗。

▲AV網紅貼出自己攀岩影片。（圖／翻攝Threads）

網紅還原現場衝突始末

事後卓女發文澄清，當天是因朋友臨時提議才穿著火辣運動服，並控訴跟櫃檯人員存在嚴重溝通障礙。她表示對方僅教導如何落地，並未自稱教練，也未清楚說明必須與陌生人輪流使用牆面的規則。

她直言現場人潮眾多，自己多次嘗試攀爬空位卻被叫回，隨後換區又被陌生客喝斥。後來才得知攀岩並非單純向上爬，還需研究橫向路線，但現場標示與導引不明確，讓第一次接觸攀岩的她感到相當挫折。

▲AV網紅發文解釋在攀岩場發生的事情。（圖／翻攝Threads）

警方居中協調業者致歉

衝突導火線在於朋友喊話叫她走過去，卓女直覺橫越場地，卻遭另一名女客痛罵。櫃檯人員隨即要求她離場，導致她與朋友在街頭起口角，直到警方介入要求朋友安慰她，友人才承認確實有下達錯誤指令。

卓女強調警察到場釐清真相後，櫃檯人員已針對未講清楚規則一事向她致歉。這起攀岩風波在警方協助下平息，她也呼籲大眾理解新手誤闖禁區的無奈，並希望業者能加強外籍員工與顧客間的溝通效率。