要「台灣說一句話」挺川普　矢板明夫：非常有價值

▲川普要求多國護航荷莫茲海峽被拒。（圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

美國總統川普要求盟友護航荷莫茲海峽，不料遭到多數北約盟國拒絕。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，台灣只要清楚說一句話就夠了，「如果國際社會有需要，台灣願意在能力範圍內，與相關國家討論是否參與護航行動」，這一句話會有非常高的價值。

「台灣應主動表態」

矢板明夫在臉書說，美國川普總統近期呼籲，各國協助維護荷莫茲海峽航行安全，但多數國家態度消極，能出力的不多，願意出面的更少，「我個人認為，在這種情況下，台灣應該反其道而行，主動表態。」

矢板明夫指出，台灣不需要高調承諾出兵，也不必立即做出軍事決定，只要清楚說一句話就夠了，「如果國際社會有需要，台灣願意在能力範圍內，與相關國家討論是否參與護航行動。」

矢板明夫認為，這一句話會有非常高的價值：

第一， 這是對美國的實質支持

當前美國在全球安全事務上的壓力不斷增加，尤其是在中東這種長期高風險區域。台灣如果能表達「願意幫忙」的態度，即使只是政治層面的支持，也會讓美方重新評估台灣的戰略意義，認為台灣是一個可以合作的夥伴。

第二， 這是為台灣自身利益發聲

台灣的石油幾乎完全依賴進口，其中相當一部分必須經過荷莫茲海峽，一旦局勢惡化，所受的影響非常大。與其被動承受風險，不如主動表態參與，至少讓自己的利益被納入決策考量。

▼荷莫茲海峽。（圖／資料照／達志影像／美聯社）



第三， 也是最容易被低估的一點，那就是台灣並非沒有能力

以國軍現有的戰力來看，「成功級」巡防艦本身具備遠洋航行能力，續航力與海上作戰系統足以支撐長時間任務。如果搭配「磐石艦」這類快速戰鬥支援艦進行補給，理論上完全可以完成一次中東航線的護航任務。

台灣海軍過去也多次執行過遠海訓練和長航部署，並非沒有經驗。換句話說，這不是「做不到」，而是「要不要做」。

第四， 這會改變國際社會對台灣的印象和定位

過去很多國家把台灣視為「需要被保護的對象」，但不確定台灣是否願意承擔責任。這一次如果台灣站出來，即使只是表態「願意站出來」，也是在告訴世界：台灣不只是安全消費者，而是願意為國際秩序付出的一員。

矢板明夫表示，當然風險需要評估，能力需要精算，台灣不必急於派遣艦隊，更不需要單獨行動，最務實的方式是在多邊架構下，保留彈性，循序漸進參與。

「但前提是——先開口」，矢板明夫提到，在國際政治中，很多機會不是來自實力本身，而是來自於在關鍵時刻是否表達立場；荷莫茲海峽的危機，對高度依賴能源進口的台灣來說是風險，也可能是機遇。

▼荷莫茲海峽是全球能源戰略咽喉。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

