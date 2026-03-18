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伊朗議長：荷莫茲海峽不會恢復戰前狀態

▲▼懸掛賴比瑞亞國旗的「神龍號」（Shenlong Suezmax）油輪載運沙烏地阿拉伯的原油，在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，抵達印度孟買的孟買港（Mumbai Port）。（圖／達志影像／美聯社）

▲懸掛賴比瑞亞國旗的「神龍號」（Shenlong Suezmax）油輪載運沙烏地阿拉伯的原油，在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，抵達印度孟買的孟買港（Mumbai Port）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗國會議長卡利巴夫警告，即便衝突落幕，荷莫茲海峽航運難回平靜；同時，親伊朗的伊拉克武裝再度要求外軍撤離，對中東局勢投下變數陰影仍在。

根據法新社報導，伊朗國會議長穆罕默德．巴蓋爾．卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天透過英文社群發文指出，荷莫茲海峽的安全環境已被改變，即使戰事停歇，海上交通也不會回到過去熟悉的樣子。

另一方面，獲伊朗支持的伊拉克武裝組織「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）新任安全負責人阿布．穆賈希德．阿薩夫（Abou Moujahed al-Assaf）表示，該組織已正式要求所有外國部隊離開伊拉克。

阿薩夫在聲明中直言，伊拉克長期動盪的根源在於美國的存在，只有最後一名外軍撤出後，安全才可能真正實現。真主黨旅被華府列為恐怖組織，隸屬「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq），該聯盟幾乎每天宣稱對美國在伊拉克及中東的目標發動行動，並持續施壓要求美軍撤離。

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