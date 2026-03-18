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社會 社會焦點 保障人權

阿嬤被騙光千萬積蓄　帳戶突多20萬霸氣喊「不是我的錢我不要」

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲一位阿嬤遭騙光積蓄、房子拿去貸款，但堅持把帳戶多出的20萬還給另一名被害人。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣詐騙猖獗，一位阿嬤被騙走1000多萬，不僅房子被拿去貸款，連帳戶都被拿來收贓款，害她被提告詐欺。律師林智群分享案件始末，談到檢方最後雖不起訴，但阿嬤卻主動聯繫被害人，堅持歸還20萬元，「不是我的錢，我不要！」

帳戶被拿來收贓款　阿嬤挨告詐欺獲不起訴

林智群表示，詐騙集團很壞，不僅騙走阿嬤所有現金，最後還拿阿嬤的帳戶收了另一名被害人的20萬元，只是車手還來不及取款，帳戶就被凍結了。後來，另一名被害人提告詐欺，他們提出多項證據，證明阿嬤也是受害者，無協助詐騙的犯意，最後檢方不起訴。

損失慘重仍堅持還錢　主動聯繫地檢署安排交付

本以為事情到此就告一個段落，但阿嬤表示，那最後一筆進來帳戶內的20萬，確實不是她的錢，她想還給被害人。為此，林智群主動與地檢署聯繫，檢方也覺得這麼做很好，後來經過安排，雙方見面交付款項，總算把錢還給另一名受害的阿伯。

孩子也支持歸還失主　律師見證人性溫暖

林智群指出，阿嬤已經損失慘重，地檢署不起訴，另一名受害阿伯後來也沒進一步追究，應該是放棄了。但阿嬤還是決定把錢還給真正的失主，甚至表示「不是我的錢，我不要！」最終孩子也全力支持阿嬤這個決定，讓他不禁感嘆有一句話叫「時窮節乃現」，也見證人性溫暖的一面。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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