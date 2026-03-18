　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳拋AI浪潮1兆美元商機！　電子五哥、鴻海布局亮點一次看

▲輝達Vera Rubin下半年推出　台灣供應鏈名單曝光。（AI協作圖／記者柯沛辰、張靖榕製作，經編輯審核）

▲輝達Vera Rubin下半年推出　台灣供應鏈名單曝光。（AI協作圖／記者柯沛辰、張靖榕製作，經編輯審核）

記者張靖榕／綜合報導

輝達GTC 2026登場，執行長黃仁勳指出，全球AI運算正進入以「推論」為核心的新階段，產業已邁入「推論轉捩點」（Inference Inflection）。他估計2027年AI基礎設施市場規模將上看1兆美元，帶動AI伺服器供應鏈持續成長，因應AI趨勢，電子五哥與鴻海等台系電子代工廠也全面加速布局。

鴻海從製造跨入AI系統整合　揭伺服器、機器人最新進度

鴻海首度完整展示「NVIDIA Vera Rubin NVL72」AI伺服器機櫃，並同步公開人形機器人與模組化資料中心（MDC）最新進展。董事長劉揚偉表示，透過與輝達合作，強化AI工廠在訓練與推論的運作效率。產品支援RTX PRO 4500 GPU，並結合Isaac與Jetson平台推動實體AI應用，同時於全球布局超過1GW AI基礎設施。

緯穎主打機櫃級液冷AI資料中心

緯穎本次參展，攜手母公司緯創推出NVIDIA平台完整架構，涵蓋主機板、整機系統到機櫃級整合方案，聚焦液冷與高效能架構。核心產品為Vera Rubin NVL72與HGX Rubin NVL8，強調高密度算力與能源效率，並展示RTX PRO Server與Storage-Next架構，支援大型模型推理與資料處理。

廣達（雲達）打造全場域AI基礎設施

廣達由雲達科技與達明機器人聯手，推出涵蓋雲端、邊緣與終端的AI基礎設施。雲達展示QuantaGrid與QuantaPlex S26F-2U多節點系統系統，支援Vera Rubin架構與液冷設計；同時推出支援HGX Rubin NVL8的8 GPU系統與AI POD整體解決方案，加速AI應用落地。達明則發表人形機器人TM Xplore I，鎖定製造場域應用。

和碩：聚焦高效能與企業級部署

和碩展示導入Vera Rubin NVL72、HGX Rubin NVL8及RTX PRO Blackwell GPU的新一代AI基礎架構平台，主打液冷散熱設計與機櫃級整合。RA4803-72N3提供3.6 EFLOPS推論效能，並推出多款液冷伺服器與RTX PRO GPU方案，支援生成式AI與企業資料應用，強調機櫃級整合能力。

仁寶：強攻高密度GPU運算架構

仁寶展示基於HGX Rubin NVL8平台打造的高密度AI伺服器，SG231-2-L1系統採2U設計整合8顆GPU，最高達400 petaFLOPS效能，並導入NVLink 6與直接液冷技術，提升多GPU運算效率，支援大型AI模型與HPC應用。

英業達：AI基礎設施結合機器人應用

英業達以金牌贊助商參展，推出機櫃級解決方案Artemis III與多款HGX/MGX伺服器，並延伸至邊緣運算。同時展示iTwin雙臂機器人、iUGV自主移動載具與iScout四足機器人，透過模擬到實體（Sim-to-Real）技術，提升部署效率與操作精準度，布局智慧工廠與實體AI應用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打臉川普！馬克宏宣布不參與美國行動　「法國非當事方」
要「台灣說一句話」挺川普　矢板明夫：非常有價值
經典賽冠軍戰美國戰委內瑞拉　麥克萊恩對決羅德里奎茲
獨／盧秀燕進軍華府深水區「化解疑美論」　會晤AIT關鍵人物
鍾明軒爆財務危機！親認接不到業配　公開真實現況：不想再裝了
為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢
WBC委內瑞拉爭冠隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連
小S「情緒潰堤」全被拍！　黑范家門口哭到被攙扶
獨／蕭淑慎尪「掐頸摑掌」性侵女藝人！　判囚4年10月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不跟美國走！　馬克宏宣布「法國非當事方」：絕不參與打通荷莫茲

美福特號航母「撤離戰區」返港！　大火燒毀百床位、200人傷　

川普要亞洲盟友派兵中東　經濟學人示警：台灣處境堪憂

和平外交？　以色列認為伊朗有可合作的潛在領導人

美議員憂「400枚魚叉飛彈」交貨進度　官員：台灣具最優先順位

西方盟友冷淡對美　阿聯酋：願跟進各國對荷莫茲海峽採取行動

輝達在以色列、台灣發展承諾不變！　黃仁勳：100%投入不撤資

快訊／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗　鎖定荷莫茲沿岸基地

美6700億對台軍售項目延遲　國務院官員正面回應

黃仁勳拋AI浪潮1兆美元商機！　電子五哥、鴻海布局亮點一次看

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

不跟美國走！　馬克宏宣布「法國非當事方」：絕不參與打通荷莫茲

美福特號航母「撤離戰區」返港！　大火燒毀百床位、200人傷　

川普要亞洲盟友派兵中東　經濟學人示警：台灣處境堪憂

和平外交？　以色列認為伊朗有可合作的潛在領導人

美議員憂「400枚魚叉飛彈」交貨進度　官員：台灣具最優先順位

西方盟友冷淡對美　阿聯酋：願跟進各國對荷莫茲海峽採取行動

輝達在以色列、台灣發展承諾不變！　黃仁勳：100%投入不撤資

快訊／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗　鎖定荷莫茲沿岸基地

美6700億對台軍售項目延遲　國務院官員正面回應

黃仁勳拋AI浪潮1兆美元商機！　電子五哥、鴻海布局亮點一次看

唐禹哲低調現身台北知名幼兒園！妻素顏被拍「4歲兒高顏值遺傳爸媽」

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

阿里山高峰飯店深夜大火！火舌竄出畫面曝　消防急上山搶救

不跟美國走！　馬克宏宣布「法國非當事方」：絕不參與打通荷莫茲

經典賽冠軍戰美國戰委內瑞拉　麥克萊恩對決羅德里奎茲

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

獨／化解疑美論！盧秀燕進軍華府深水區　會晤AIT關鍵人物畫面曝

美國挺進冠軍戰收視再炸裂！　WBC4強賽737萬觀看改寫歷史

美福特號航母「撤離戰區」返港！　大火燒毀百床位、200人傷　

委內瑞拉爭冠現隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連投

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

國際熱門新聞

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

裸祭踩踏再添1死　已2死1傷

川普：我們不需要任何人幫助

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

快訊／伊朗證實：最高安全首長遭以色列擊斃

即／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

輝達也要進軍太空　晶片1問題是挑戰

市場關注中東局勢與Fed決策會議　美股收盤齊揚

黃仁勳拋AI浪潮1兆美元商機！　電子五哥、鴻海布局亮點一次看

伊朗議長：荷莫茲海峽不會恢復戰前狀態

美伊開戰首艘！中國超級油輪避開荷莫茲海峽　繞道紅海運油

日媒：美日將聯手開發稀土　降低對中國依賴

陸海警船進釣島　掛機關砲「逼近日籍漁船」

更多熱門

相關新聞

輝達也要進軍太空　晶片1問題是挑戰

輝達也要進軍太空　晶片1問題是挑戰

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在年度GTC大會宣布，將在太空環境建立資料中心，並推出開源AI代理平台 NemoClaw，他還預測2027年全球AI相關的基礎設施需求將達一兆美元。

花蓮智慧觀光亮相智慧城市展縣長率團參觀展區　互動體驗吸引來賓熱烈參與

花蓮智慧觀光亮相智慧城市展縣長率團參觀展區　互動體驗吸引來賓熱烈參與

陳其邁連2年獲邀輝達GTC大會！

陳其邁連2年獲邀輝達GTC大會！

GTC大會點火　一文看3月以來逆勢走揚6檔含輝ETF

GTC大會點火　一文看3月以來逆勢走揚6檔含輝ETF

陸18間央企聯合投資新疆7792億 項目包含「算力」設備領域

陸18間央企聯合投資新疆7792億 項目包含「算力」設備領域

關鍵字：

黃仁勳AI鴻海緯穎廣達和碩仁寶英業達

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

LINE訂閱制本週有望上線

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

吳淡如：這7種人最難變有錢

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面