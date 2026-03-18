黃仁勳拋AI浪潮1兆美元商機！　電子五哥、鴻海布局亮點一次看

▲輝達Vera Rubin下半年推出 台灣供應鏈名單曝光。（AI協作圖／記者柯沛辰、張靖榕製作，經編輯審核）



記者張靖榕／綜合報導

輝達GTC 2026登場，執行長黃仁勳指出，全球AI運算正進入以「推論」為核心的新階段，產業已邁入「推論轉捩點」（Inference Inflection）。他估計2027年AI基礎設施市場規模將上看1兆美元，帶動AI伺服器供應鏈持續成長，因應AI趨勢，電子五哥與鴻海等台系電子代工廠也全面加速布局。

鴻海從製造跨入AI系統整合 揭伺服器、機器人最新進度

鴻海首度完整展示「NVIDIA Vera Rubin NVL72」AI伺服器機櫃，並同步公開人形機器人與模組化資料中心（MDC）最新進展。董事長劉揚偉表示，透過與輝達合作，強化AI工廠在訓練與推論的運作效率。產品支援RTX PRO 4500 GPU，並結合Isaac與Jetson平台推動實體AI應用，同時於全球布局超過1GW AI基礎設施。

緯穎主打機櫃級液冷AI資料中心

緯穎本次參展，攜手母公司緯創推出NVIDIA平台完整架構，涵蓋主機板、整機系統到機櫃級整合方案，聚焦液冷與高效能架構。核心產品為Vera Rubin NVL72與HGX Rubin NVL8，強調高密度算力與能源效率，並展示RTX PRO Server與Storage-Next架構，支援大型模型推理與資料處理。

廣達（雲達）打造全場域AI基礎設施

廣達由雲達科技與達明機器人聯手，推出涵蓋雲端、邊緣與終端的AI基礎設施。雲達展示QuantaGrid與QuantaPlex S26F-2U多節點系統系統，支援Vera Rubin架構與液冷設計；同時推出支援HGX Rubin NVL8的8 GPU系統與AI POD整體解決方案，加速AI應用落地。達明則發表人形機器人TM Xplore I，鎖定製造場域應用。

和碩：聚焦高效能與企業級部署

和碩展示導入Vera Rubin NVL72、HGX Rubin NVL8及RTX PRO Blackwell GPU的新一代AI基礎架構平台，主打液冷散熱設計與機櫃級整合。RA4803-72N3提供3.6 EFLOPS推論效能，並推出多款液冷伺服器與RTX PRO GPU方案，支援生成式AI與企業資料應用，強調機櫃級整合能力。

仁寶：強攻高密度GPU運算架構

仁寶展示基於HGX Rubin NVL8平台打造的高密度AI伺服器，SG231-2-L1系統採2U設計整合8顆GPU，最高達400 petaFLOPS效能，並導入NVLink 6與直接液冷技術，提升多GPU運算效率，支援大型AI模型與HPC應用。

英業達：AI基礎設施結合機器人應用

英業達以金牌贊助商參展，推出機櫃級解決方案Artemis III與多款HGX/MGX伺服器，並延伸至邊緣運算。同時展示iTwin雙臂機器人、iUGV自主移動載具與iScout四足機器人，透過模擬到實體（Sim-to-Real）技術，提升部署效率與操作精準度，布局智慧工廠與實體AI應用。