卓榮泰赴日租車公司遭疑歇業　楊智伃酸：變外交悲劇

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰包機赴日看球賽的爭議未平，他上周拿出一張租車公司單據，卻被質疑該公司已經永久歇業，民眾黨主席柯文哲也懷疑單據有問題。國民黨前發言人楊智伃表示，卓榮泰包機事件不是什麼外交突破，「而是一場外交恥辱、外交悲劇。」

▲卓榮泰日前公布自費包機的相關單據。（圖／行政院提供）

卓榮泰赴日租車單據遭質疑

關於租車公司大成國際商事的單據爭議，卓榮泰17日重申，這就是私人自費行程，在野一再查單據內容只是在挑毛病。此外，柯文哲質疑單據有問題，卻說不出來問題在哪裡，卓榮泰回應，「他大概是看自己有問題的單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧？」

▲楊智伃針對卓榮泰包機事件的單據爭議提出質疑。（資料照／記者劉昌松攝）

楊智伃酸：這是一場外交悲劇

不過，國民黨前發言人楊智伃17日在臉書發文表示，卓榮泰包機事件「越想止血，反而越像在補破網」，這絕對不只是濫用職權、濫用納稅錢，背後可能牽動更敏感的外交互動與對外關係，「這不是什麼『外交突破』，而是一場外交恥辱、外交悲劇。」

租車公司營業狀況惹議

楊智伃質疑，卓榮泰為了止血，拿出來的單據不僅沒有解釋清楚，還被網友查出一連串新的疑點，包含包機價格過於便宜、單據為何是事後補開、中職為何能幫忙「代買」門票等等，其中一張日本包車的單據，收款公司是「大成國際商事」，網友查詢該公司的營業狀況，卻發現是永久歇業中，該公司是否存在，同樣令人感到疑惑。

「這樣的單據，真的經得起檢驗嗎？」楊智伃認為，賴政府想要證明清白，就不該只是丟出幾張疑點更多的單據，企圖草草過關，而是要正面回應國人提出的每一個疑問，否則恐怕會讓整起事件越滾越大。