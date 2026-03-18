快訊／伊朗證實：最高安全首長遭以色列擊斃

▲伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼被證實身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗局勢再度升溫，伊朗總統證實，最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）已經身亡；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早也公開表示，拉里賈尼已在以軍空襲行動中被擊斃，顯示衝突持續升級。

以色列宣布擊斃拉里賈尼

綜合伊朗媒體、半島電視台報導，以色列軍方於當地時間17日凌晨對伊朗首都德黑蘭（Tehran）發動空襲，目標之一即為拉里賈尼。納坦雅胡隨後發表談話表示，拉里賈尼已被打死，但未進一步說明行動細節或相關證據。

報導指出，在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭遇刺殺事件後，以色列方面已對拉里賈尼進行數周監控與追蹤，最終鎖定其行蹤並發動攻擊。相關說法尚未獲得多方獨立來源證實。

削弱伊朗軍事實力

此外，納坦雅胡也表示，伊朗巴斯基民兵指揮官蘇萊曼尼（Soleimani）同樣已在近期軍事行動中身亡。他強調，連日來的軍事打擊正在削弱伊朗實力，未來還將有更多行動，「會帶來更多驚喜」。

目前伊朗官方尚未對相關細節進行完整說明，但此次事件顯示以伊衝突進一步擴大，區域緊張局勢持續升高。