基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

▲基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市七堵區五堵交流道千祥橋附近，18日凌晨發生一起大貨車與兩部小客車的追撞事故，造成一名65歲女性駕駛受困車內。基隆市消防局接獲通報後，立即派遣七堵及百福分隊共11名搜救人員前往現場，成功於凌晨0時49分將受困女子救出。這起事故共導致兩名女性受傷，所幸2人意識清醒，已分別送往基隆長庚醫院救治。

深夜三車連環衝撞 消防緊急破壞救援

基隆市消防局於18日凌晨0時29分接獲民眾報案，指稱五堵交流道千祥橋附近發生嚴重車禍。救援單位隨即出動消防車3輛、救護車2輛，由七堵分隊長王士誠及百福小隊長李岳錡率領11名消防隊員趕抵現場。

經初步評估，現場為兩部小客車與一部大貨車發生碰撞，其中一部小客車毀損嚴重，導致駕駛受困於駕駛座內。畫面當中可以看見，車禍事故發生以後，其中一輛小客車的車頭明顯凹陷，且滿地都是撞擊後破損的零件，場面怵目驚心。

▲▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）



救援人員抵達後，立即運用破壞器材展開搶救工作，另一部小客車的人員則已先行自行脫困。經過約20分鐘的緊急作業，消防隊於凌晨0時42分確認受困位置，並於0時49分順利將受困民眾救出車外。

2名女性受傷送醫 受困駕駛左手骨折

根據救護人員回報，受困的65歲女性駕駛被救出時意識清楚，但左手疑似有骨折傷情，隨即由百福分隊救護車送往長庚醫院進行急救。隨後於凌晨1時5分，另一名28歲女性傷者也由七堵分隊救護車送往同院觀察，兩名傷者目前均無生命危險。

▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）



現場車禍原因與肇事責任，將由警方進一步採證調查。消防局呼籲，深夜行車應注意車速與路況，維持安全車距，以避免突發事故造成人員傷亡。