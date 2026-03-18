　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

▲▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市七堵區五堵交流道千祥橋附近，18日凌晨發生一起大貨車與兩部小客車的追撞事故，造成一名65歲女性駕駛受困車內。基隆市消防局接獲通報後，立即派遣七堵及百福分隊共11名搜救人員前往現場，成功於凌晨0時49分將受困女子救出。這起事故共導致兩名女性受傷，所幸2人意識清醒，已分別送往基隆長庚醫院救治。

深夜三車連環衝撞　消防緊急破壞救援

基隆市消防局於18日凌晨0時29分接獲民眾報案，指稱五堵交流道千祥橋附近發生嚴重車禍。救援單位隨即出動消防車3輛、救護車2輛，由七堵分隊長王士誠及百福小隊長李岳錡率領11名消防隊員趕抵現場。

經初步評估，現場為兩部小客車與一部大貨車發生碰撞，其中一部小客車毀損嚴重，導致駕駛受困於駕駛座內。畫面當中可以看見，車禍事故發生以後，其中一輛小客車的車頭明顯凹陷，且滿地都是撞擊後破損的零件，場面怵目驚心。

▲▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

救援人員抵達後，立即運用破壞器材展開搶救工作，另一部小客車的人員則已先行自行脫困。經過約20分鐘的緊急作業，消防隊於凌晨0時42分確認受困位置，並於0時49分順利將受困民眾救出車外。

2名女性受傷送醫　受困駕駛左手骨折

根據救護人員回報，受困的65歲女性駕駛被救出時意識清楚，但左手疑似有骨折傷情，隨即由百福分隊救護車送往長庚醫院進行急救。隨後於凌晨1時5分，另一名28歲女性傷者也由七堵分隊救護車送往同院觀察，兩名傷者目前均無生命危險。

▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆凌晨3車連環撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

現場車禍原因與肇事責任，將由警方進一步採證調查。消防局呼籲，深夜行車應注意車速與路況，維持安全車距，以避免突發事故造成人員傷亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達也要進軍太空　黃仁勳曝「晶片1問題」成關鍵挑戰
美國反恐中心主任宣布辭職！
桃園母女遭聯結車撞！雙雙搶救不治　1歲女童殞命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

宜蘭警忘還槍私問「很嚴重嗎？」塞抽屜2天沒人知　長官全連坐

快訊／台鐵深夜死傷事故！「桃園=中壢」區間單線雙向運行

涉掏空昶虹5億元！前董座特助、財務主管深夜移送北檢複訊

悍女開庭前打律師踹記者！台中地院晚間回應：改採不公開審理

快訊／桃園母女遭聯結車撞！雙雙搶救不治　1歲女童殞命

分手變追蹤狂！她車底裝GPS「監控前任9個月」　還噴去光水毀車

電子合約藏玄機！「拖吊蟑螂」開高價栽了　北市警上門逮人

全律會怒了！台中地院半年內二度爆攻擊律師　執業安全受威脅

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

宜蘭警忘還槍私問「很嚴重嗎？」塞抽屜2天沒人知　長官全連坐

快訊／台鐵深夜死傷事故！「桃園=中壢」區間單線雙向運行

涉掏空昶虹5億元！前董座特助、財務主管深夜移送北檢複訊

悍女開庭前打律師踹記者！台中地院晚間回應：改採不公開審理

快訊／桃園母女遭聯結車撞！雙雙搶救不治　1歲女童殞命

分手變追蹤狂！她車底裝GPS「監控前任9個月」　還噴去光水毀車

電子合約藏玄機！「拖吊蟑螂」開高價栽了　北市警上門逮人

全律會怒了！台中地院半年內二度爆攻擊律師　執業安全受威脅

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

基隆凌晨3車連環撞「零件碎滿地」！　2女受傷送醫

宜蘭警忘還槍私問「很嚴重嗎？」塞抽屜2天沒人知　長官全連坐

伊朗戰事打亂行程！川普訪中延期　親曝最新時間點

好絕望！野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

立委要求「凍漲電價」穩民生　卓榮泰：那2字我不宜講

勇者挑戰！日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗　撐10秒送禮物

日本500年「裸祭」再添1死！萬人瘋搶寶木爆踩踏　58歲男宣告不治

快訊／台鐵深夜死傷事故！「桃園=中壢」區間單線雙向運行

連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

【看個球一直問】卓榮泰開嗆：柯文哲是看不習慣合法單據？

社會熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

悍女台中地院內打律師踹媒體！

悍女開庭前打律師踹記者！台中地院回應

人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

涉掏空昶虹5億元　前董座特助、財務主管移送北檢

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

她當千里眼狂盯前任　GPS監控＋潑漆遭判刑

地院又爆攻擊律師　全律會怒批維安失效

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭貨車攔腰撞

AV女網紅大鬧攀岩館　驚動警方協調

畫面曝光！聯結車撞幼女母親雙雙命危

更多熱門

相關新聞

汐止建成路社區驚傳火警！　消防救出1人

汐止建成路社區驚傳火警！　消防救出1人

新北市汐止區建成路一處社區，今（14）日中午發生火警，消防到場後於8樓救出一名約50歲男性，詳細起火原因仍待調查。

高雄六龜山區竹林大火　延燒面積約3公頃

高雄六龜山區竹林大火　延燒面積約3公頃

即／高雄公寓晚間竄火！1樓全面燃燒

即／高雄公寓晚間竄火！1樓全面燃燒

新竹香山住宅火警　消防救出一家四口與愛犬

新竹香山住宅火警　消防救出一家四口與愛犬

基隆車禍　小客車飛起橫掃3車撞民宅3傷

基隆車禍　小客車飛起橫掃3車撞民宅3傷

關鍵字：

基隆車禍三車連撞消防救援五堵交流道女性受困

讀者迴響

熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

LINE訂閱制本週有望上線

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

7萬家餐飲業者注意！月營收20萬以上　2029年起要開立統一發票

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

篠崎泫二度發聲「還原看煙火真相」

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面