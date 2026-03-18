宜蘭警忘還槍私問「很嚴重嗎？」塞抽屜2天沒人知　長官全連坐

▲宜蘭縣羅東分局利澤派出所。（圖／翻攝自Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣羅東警分局爆發重大警紀缺失，一名派出所員警下班後未依規定繳回配槍，竟將槍枝放在個人內務櫃長達2天，直到督察人員查勤清點時才發現短少，引發外界對警械管理鬆散的質疑。縣警局隨即召開考績會，從基層到分局長全面究責，強調從嚴議處。

配槍「消失2天」才被發現 督察點槍揪出問題

事件發生在羅東分局利澤派出所，一名23歲、從警約1年多的男警，上周六退勤時僅繳回子彈，卻將配槍連同槍套放進個人置物櫃後離開，隨即輪休。期間派出所槍枝數量異常，竟未被察覺，直到周一晚間督察人員查勤點槍時，才驚覺少了一把槍。

依規定，值班人員每2小時須清點槍械，所長與副所長每日早晚也要各點一次，警局督勤時亦須再次核對，如今槍枝短少長達2天才被發現，凸顯內控機制嚴重失靈。

員警稱「身體不適忘記」 私訊抱怨內容曝光惹議

該名員警接受調查時表示，當天因身體不適，繳回子彈後前往洗手間休息，事後忘記將槍枝繳回。不過事件延燒後，他與友人的私訊對話被轉貼至臉書社群「靠北police」，內容包括「沒有還槍彈很嚴重嗎」、「只是放假忘記還而已」等語，引發輿論炸鍋。

大量網友湧入留言痛批，「這不叫錯誤，叫犯罪」、「警察連槍都管不好，談什麼治安」，甚至有退休警界人士直言，問題不僅是個人疏失，而是整體管理鏈條全面失效。

連坐懲處名單出爐 從員警到分局長全遭究責

面對爭議，宜蘭縣警察局表示，已確認槍械始終置於內務櫃內，未外流，但違反裝備管理紀律屬實，將從嚴追究責任。考績會決議，涉事員警記一大過並調整服務單位，派出所所長及副所長各記一小過並改任非主管職，分局長則記申誡兩次。

縣警局強調，將持續強化勤務與裝備管理紀律，全面檢討內控流程，防止類似情事再度發生，以維護警察形象與社會信任。