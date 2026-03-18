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立委要求「凍漲電價」穩民生　卓榮泰：那2字我不宜講

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

電價費率審議委員會預計3月底召開，是否「凍漲」電價成為各界關注焦點。行政院長卓榮泰17日在立法院備詢時表示，希望民眾生活能維持平穩與安定，但對於「凍漲」電價與否，強調「這2個字我不宜在這裡講」，仍須由審議委員會專業決定。

立委關切電價與產業　政院強調穩定物價

國民黨立委楊瓊瓔17日質詢時指出，在國際局勢動盪及中東戰事影響下，政府應思考是否短期凍漲電價，以減輕民眾與產業負擔。

卓榮泰回應，國際情勢持續緊張，帶來高度不確定性，政府目前對能源政策採取「平穩」作法，透過專案機制由政府吸收部分成本，大宗物資免稅措施也已延長至9月，以維持民生與物價穩定。

他指出，電價調整仍由電價費率審議委員會主導，行政部門不會做指導性發言，但期盼委員會在決策時，能考量當前社會狀況與國際情勢。

避談「凍漲」　強調與委員會立場一致

面對楊瓊瓔多次追問政院是否支持電價凍漲，卓榮泰重申，政府關切的是民生穩定，希望全國民眾能平穩度過當前情勢，並表示審議委員會成員皆為專業人士，「我認為他們的關心，跟我們的關心是一致的」。

他強調，最終決定仍須由委員會做出，「這兩個字我不宜在這裡講」。

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