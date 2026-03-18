　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

▲▼2026年3月15日，美國總統川普在返回華府的空軍一號專機上向記者發表演說。（圖／路透）

▲要求護航都被拒絕，川普直言，「我們不需要任何人幫助」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普要求盟友協助護航荷莫茲海峽，不料遭到多數北約盟國拒絕，他17日直言，對於這些國家的回應「我並不感到意外」，他痛批北約長期以來一直是「單行道」，美國每年花數千億美金保護他們，他們卻從未對美國做任何事，最後更嗆美國不再需要北約及日本、南韓與澳洲協助。

川普17日在Truth Social表示，美國已經收到大多數北約盟友的告知，儘管幾乎所有國家都認同美國的做法（指對伊朗發動空襲），且也認為伊朗在任何情況下都不能擁有核武，多數北約盟友仍不想參與美軍在中東的軍事行動。

川普直言，「對於他們（北約盟國）的做法，我並不感到意外，因為我長期以來都認為北約是一條單行道，美國每年花數千億美金保護他們，他們卻從沒有為我們做任何事，尤其在我們需要幫助的時候」。

川普接著說，美國已重創伊朗軍事力量，伊朗的海軍、空軍、防空系統與雷達設施幾乎都不復存在，甚至連各層級的領導人都已經死亡，難以再對美國、中東盟友及全球安全構成威脅，「正因我們取得的重大戰果，我們已不再需要、也不想要北約國家的協助，日本、南韓與澳洲也同樣如此」。

他最後說，作為世界上最強大國家美國的總統，他可以非常明確地說，「我們不需要任何人的幫助！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達也要進軍太空　黃仁勳曝「晶片1問題」成關鍵挑戰
美國反恐中心主任宣布辭職！
桃園母女遭聯結車撞！雙雙搶救不治　1歲女童殞命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本500年「裸祭」再添1死！萬人瘋搶寶木爆踩踏　58歲男宣告不治

連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

擺脫對中依賴！日媒：美日周四將簽約，在美開發稀土、鋰、銅

快訊／反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職：我無法昧良心接受這件事

輝達也要進軍太空　黃仁勳曝「晶片1問題」成關鍵挑戰

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

台灣人飛奔瘋搶「杜拜巧克力蛋糕」　畫面登上CNN

美國恐陷中東泥沼！前白宮高官警告：薩德撤離南韓　將「爽到中國」

峇里島將「完全停擺」24小時！機場全面暫停航班起降　遊客禁外出

日本500年「裸祭」再添1死！萬人瘋搶寶木爆踩踏　58歲男宣告不治

連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

擺脫對中依賴！日媒：美日周四將簽約，在美開發稀土、鋰、銅

快訊／反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職：我無法昧良心接受這件事

輝達也要進軍太空　黃仁勳曝「晶片1問題」成關鍵挑戰

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

台灣人飛奔瘋搶「杜拜巧克力蛋糕」　畫面登上CNN

美國恐陷中東泥沼！前白宮高官警告：薩德撤離南韓　將「爽到中國」

峇里島將「完全停擺」24小時！機場全面暫停航班起降　遊客禁外出

勇者挑戰！日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗　撐10秒送禮物

日本500年「裸祭」再添1死！萬人瘋搶寶木爆踩踏　58歲男宣告不治

快訊／台鐵深夜死傷事故！「桃園=中壢」區間單線雙向運行

連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

徐若瑄51歲生日前夕收驚喜！　「10歲兒動用小豬存錢筒」感動她

國際熱門新聞

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

輝達也要進軍太空　晶片1問題是挑戰

裸祭踩踏再添1死　已2死1傷

川普：我們不需要任何人幫助

日媒：美日將聯手開發稀土　降低對中國依賴

台人瘋搶杜拜巧克力蛋糕登上CNN

他微笑示範上膛　下秒自轟倒地

專家「點名台灣」：下波金融風暴關鍵引爆點

川普稱「沒料到伊朗會報復」！美情報打臉

伊朗革命衛隊「點名15家美企」　預告攻擊

陸海警船進釣島　掛機關砲「逼近日籍漁船」

美航母「福特號」狂燒30小時　600人沒床睡

更多熱門

相關新聞

川普延後「川習會」　學者：籌碼少的傾向延緩

川普延後「川習會」　學者：籌碼少的傾向延緩

美國總統川普16日透露將延後「川習會」的舉行。對此，台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城認為，談判中籌碼較少的一方，會傾向延緩進展，「這種籌碼較少的狀況，站在台灣的角度，最好不要持續太久，對台灣相對是不利的。」

川普稱「沒料到伊朗會報復」！美情報打臉

川普稱「沒料到伊朗會報復」！美情報打臉

川普訪中時間延後 陸外交部連兩日回應：沒有進一步可提供信息

川普訪中時間延後 陸外交部連兩日回應：沒有進一步可提供信息

川習會延後　陸委會：台灣內部應團結

川習會延後　陸委會：台灣內部應團結

伊朗新領袖是同志？川普一聽笑翻

伊朗新領袖是同志？川普一聽笑翻

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

LINE訂閱制本週有望上線

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

7萬家餐飲業者注意！月營收20萬以上　2029年起要開立統一發票

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

快訊／台積電發布重訊！

篠崎泫二度發聲「還原看煙火真相」

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

更多

最夯影音

更多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面