連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

▲要求護航都被拒絕，川普直言，「我們不需要任何人幫助」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普要求盟友協助護航荷莫茲海峽，不料遭到多數北約盟國拒絕，他17日直言，對於這些國家的回應「我並不感到意外」，他痛批北約長期以來一直是「單行道」，美國每年花數千億美金保護他們，他們卻從未對美國做任何事，最後更嗆美國不再需要北約及日本、南韓與澳洲協助。

川普17日在Truth Social表示，美國已經收到大多數北約盟友的告知，儘管幾乎所有國家都認同美國的做法（指對伊朗發動空襲），且也認為伊朗在任何情況下都不能擁有核武，多數北約盟友仍不想參與美軍在中東的軍事行動。

川普直言，「對於他們（北約盟國）的做法，我並不感到意外，因為我長期以來都認為北約是一條單行道，美國每年花數千億美金保護他們，他們卻從沒有為我們做任何事，尤其在我們需要幫助的時候」。

川普接著說，美國已重創伊朗軍事力量，伊朗的海軍、空軍、防空系統與雷達設施幾乎都不復存在，甚至連各層級的領導人都已經死亡，難以再對美國、中東盟友及全球安全構成威脅，「正因我們取得的重大戰果，我們已不再需要、也不想要北約國家的協助，日本、南韓與澳洲也同樣如此」。

他最後說，作為世界上最強大國家美國的總統，他可以非常明確地說，「我們不需要任何人的幫助！」