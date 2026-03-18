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日本500年「裸祭」再添1死！萬人瘋搶寶木爆踩踏　58歲男宣告不治

▲日本岡山裸祭踩踏事故釀2死。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本岡山裸祭踩踏事故釀2死。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本岡山縣知名傳統祭典「西大寺會陽」（裸祭）日前發生嚴重推擠踩踏事故，造成多人受傷送醫，其中原本陷入昏迷的傷者再傳不幸消息。日媒指出，一名58歲男性傷者因多重器官衰竭死亡，使得整起事故死亡人數增至2人，事件震驚日本社會。

再添一死！58歲男多重器官衰竭身亡

根據日媒報導，這名死亡男子為住在倉敷市的58歲自營業者，先前在祭典中受傷後一度陷入意識不清，送醫搶救多日仍不治，最終因多重器官衰竭宣告死亡。

這起事故目前已累計造成2名參與者喪命。先前一名48歲男性已於3月9日因低氧性腦病變身亡，警方研判，兩人皆可能是在激烈推擠中遭人群擠壓，導致呼吸困難甚至缺氧。

▲日本岡山裸祭踩踏事故釀2死。（圖／達志影像／美聯社）

上萬人搶「寶木」釀踩踏　3人一度昏迷

事故發生在2月21日晚間，地點為岡山市東區西大寺觀音院舉辦的「西大寺會陽」。該活動已有超過500年歷史，被列為日本國家重要無形民俗文化財，每年吸引上萬名男性僅穿兜襠布參加，在寒冬中爭奪象徵帶來好運的「寶木」。

當晚約有1萬人湧入會場，在正殿熄燈後，主辦單位將長約20公分的寶木拋入人群，現場瞬間陷入激烈爭搶。過程中傳出有人倒地，警消接獲通報後趕往現場，發現共有6人受傷送醫，其中3人當時已失去意識。

仍有傷者恢復意識　警方持續調查

警方表示，當時陷入昏迷的3人中，已有2人不幸身亡，另1名來自美作市的40多歲男子則已恢復意識。至於事故詳細原因，仍在進一步調查釐清中。

主辦單位先前也對事故表達哀悼，並表示將與相關單位檢討活動流程，研議是否從根本調整舉辦方式，以避免類似悲劇再次發生。

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