OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

記者蘇晟彥／深圳報導

OPPO 17日在深圳舉辦全新旗艦摺疊機Find N6發表會，在會場同時展示中國版、國際版實機，《ETtoday新聞雲》也搶先來到發表會現場，帶讀者看看這次號稱「無感摺痕」以及極致輕薄的實體照，但由於國際版規格會依照不同市場略有差異，詳細規格、上市日期及售價仍需等官方公佈。

▼OPPO Find N6本次推出原鈦、橙色、深黑三種顏色。（圖／記者蘇晟彥攝）



Finf N6今年主打「無感摺痕」技術，搭載新一代鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，透過高精密雷射掃描表面的不規則處，透過反覆且精準的填充、凝固，填平每個微小縫隙。讓鉸鏈結構的高度差，從業界標準的0.2mm縮小至僅0.05mm，大幅降低75%，重新定義真正的無縫。

而從展場實際的照片舉例，下圖一左方是完全攤開的狀況，右方是微摺的狀況（大約10度），完全攤平的狀況下完全看不出有很明顯的摺痕，再看到下圖兩張，螢幕全黑、打開至桌面，同樣也是完全攤開的狀況下，整個螢幕也是滿版沒有摺痕，但其實肉眼看起來還是會有很微的痕跡，但真的跟其他品牌的折疊有一段很明顯的差距。但畢竟摺疊機很多都是在剛出廠的狀況下保持良好，使用過後是不是能「完好如初」，這就得等真正上市後才能見真章。

▼在完全攤平的狀況下OPPO Find N6攤平完全沒摺痕。



在外觀、螢幕配置上，這次OPPO Find N6共推出原鈦、橙色、深黑三個顏色，目前中國版的重量是225g，相較於三星的Z Fold 7則是重了10g，外螢幕為6.62 吋，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後內螢幕呈現8.12 吋，內外螢幕皆支援高達1,800尼特的峰值亮度，並皆支援最低1尼特亮度顯示，搭配高達2,160Hz的高頻PWM調光。

此外，這次也有一大重點擺在要額外購入的「OPPO AI Pen」，但就不像三星的是內建在手機內，必須額外購買機殼裝上才能相容、充電，而機殼目前統一都是灰色的，這個設計就會讓機身本身的顏色有點尷尬，但實際操作起來，確實十分滑順，官方資料也顯示，OPPO AI Pen筆身配備4,096階壓力感應，在內外螢幕上，都能提供精準、快速回饋的書寫體驗。

▼OPPO AI PEN需要額外購入，目前僅有灰色外殼（充電需裝置外殼）。



OPPO Find N6現已於全球發表，中國版12G+256G、16G+512G、16G+1TB，售價分別為9,999、10,999、11,999人民幣（約台幣45,900、50,490、55,070元），台灣將於後續推出，具體產品上市資訊、各功能支援性將依不同市場而定，正式發表日將於後續公開。