　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

記者蘇晟彥／深圳報導

OPPO 17日在深圳舉辦全新旗艦摺疊機Find N6發表會，在會場同時展示中國版、國際版實機，《ETtoday新聞雲》也搶先來到發表會現場，帶讀者看看這次號稱「無感摺痕」以及極致輕薄的實體照，但由於國際版規格會依照不同市場略有差異，詳細規格、上市日期及售價仍需等官方公佈。

▼OPPO Find N6本次推出原鈦、橙色、深黑三種顏色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,FindN6 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Finf N6今年主打「無感摺痕」技術，搭載新一代鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，透過高精密雷射掃描表面的不規則處，透過反覆且精準的填充、凝固，填平每個微小縫隙。讓鉸鏈結構的高度差，從業界標準的0.2mm縮小至僅0.05mm，大幅降低75%，重新定義真正的無縫。

而從展場實際的照片舉例，下圖一左方是完全攤開的狀況，右方是微摺的狀況（大約10度），完全攤平的狀況下完全看不出有很明顯的摺痕，再看到下圖兩張，螢幕全黑、打開至桌面，同樣也是完全攤開的狀況下，整個螢幕也是滿版沒有摺痕，但其實肉眼看起來還是會有很微的痕跡，但真的跟其他品牌的折疊有一段很明顯的差距。但畢竟摺疊機很多都是在剛出廠的狀況下保持良好，使用過後是不是能「完好如初」，這就得等真正上市後才能見真章。

▼在完全攤平的狀況下OPPO Find N6攤平完全沒摺痕。

▲▼ OPPO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,FindN6 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO FIND N6,折疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在外觀、螢幕配置上，這次OPPO Find N6共推出原鈦、橙色、深黑三個顏色，目前中國版的重量是225g，相較於三星的Z Fold 7則是重了10g，外螢幕為6.62 吋，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後內螢幕呈現8.12 吋，內外螢幕皆支援高達1,800尼特的峰值亮度，並皆支援最低1尼特亮度顯示，搭配高達2,160Hz的高頻PWM調光。

此外，這次也有一大重點擺在要額外購入的「OPPO AI Pen」，但就不像三星的是內建在手機內，必須額外購買機殼裝上才能相容、充電，而機殼目前統一都是灰色的，這個設計就會讓機身本身的顏色有點尷尬，但實際操作起來，確實十分滑順，官方資料也顯示，OPPO AI Pen筆身配備4,096階壓力感應，在內外螢幕上，都能提供精準、快速回饋的書寫體驗。

▲▼ OPPO,FindN6 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,FindN6 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,FindN6 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼OPPO AI PEN需要額外購入，目前僅有灰色外殼（充電需裝置外殼）。

▲▼ OPPO,FindN6 。（圖／記者蘇晟彥攝）

OPPO Find N6現已於全球發表，中國版12G+256G、16G+512G、16G+1TB，售價分別為9,999、10,999、11,999人民幣（約台幣45,900、50,490、55,070元），台灣將於後續推出，具體產品上市資訊、各功能支援性將依不同市場而定，正式發表日將於後續公開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達也要進軍太空　黃仁勳曝「晶片1問題」成關鍵挑戰
美國反恐中心主任宣布辭職！
桃園母女遭聯結車撞！雙雙搶救不治　1歲女童殞命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

OPPO Find N6全球發表！「無感摺痕」搞黑科技折10萬次也無痕

終於等到這功能！ 安裝Win11時可自訂使用者資料夾名稱

LINE訂閱制本週有望上線　LINE Premium月費165元5大新功能

第一款Lightning iPhone謝幕　iPhone 5正式停產、不再維修

技術引領創新　追覓科技攜智能生態產品亮相AWE 2026

iOS 26.4可能4月推出　AirPods Max 2上市時間成關鍵線索

OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

OPPO Find N6全球發表！「無感摺痕」搞黑科技折10萬次也無痕

終於等到這功能！ 安裝Win11時可自訂使用者資料夾名稱

LINE訂閱制本週有望上線　LINE Premium月費165元5大新功能

第一款Lightning iPhone謝幕　iPhone 5正式停產、不再維修

技術引領創新　追覓科技攜智能生態產品亮相AWE 2026

iOS 26.4可能4月推出　AirPods Max 2上市時間成關鍵線索

勇者挑戰！日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗　撐10秒送禮物

日本500年「裸祭」再添1死！萬人瘋搶寶木爆踩踏　58歲男宣告不治

快訊／台鐵深夜死傷事故！「桃園=中壢」區間單線雙向運行

連續遭拒後翻臉　川普氣：作為世界最強國，我們不需要任何人幫助

OPPO Find N6「無感摺痕」是真假？發表會現場直擊見真章

徐若瑄51歲生日前夕收驚喜！　「10歲兒動用小豬存錢筒」感動她

3C家電熱門新聞

LINE訂閱制本週有望上線

OPPO Find N6發表會直擊

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

快訊／蘋果再突發新品

OPPO FInd N6全球發表！

Win11使用者資料夾名稱終於能自己取

台灣大Mac全系列配資費方案賣

第一款Lightning iPhone正式謝幕

迅雷最熱門　27.5G奪冠

蘋果傳出正布局Ultra超高端產品線

AirPods Max 2揭露iOS 26.4上線日期

孔劉用過的紅色自拍機直擊

iPhone 17 Pro「竟然沒有黑色」！果粉崩潰

IDC：電腦螢幕朝 21 吋以上發展

更多熱門

相關新聞

OPPO FInd N6全球發表！

OPPO FInd N6全球發表！

vivo這週漲價！陸門市證實：已收到通知

vivo這週漲價！陸門市證實：已收到通知

2025年底手機降價排行榜出爐

2025年底手機降價排行榜出爐

OPPO包百坪快閃三創

OPPO包百坪快閃三創

realme確定回歸OPPO體系

realme確定回歸OPPO體系

關鍵字：

OPPO

讀者迴響

熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

LINE訂閱制本週有望上線

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

7萬家餐飲業者注意！月營收20萬以上　2029年起要開立統一發票

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

快訊／台積電發布重訊！

篠崎泫二度發聲「還原看煙火真相」

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

更多

最夯影音

更多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面