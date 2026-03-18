毒鴛鴦流竄4縣市販毒遭逮　她一周被抓3次竟怨「犯太歲」

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊溯源追查毒品案，鎖定一對跨縣市販毒的「毒鴛鴦」，經長期蒐證後成功將2人逮捕，並查扣多項毒品與現金，初估市價逾280萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，該案源於2025年10月破獲的一起販毒案件，持續向上溯源後，發現雲林外號「小草」的48歲沈姓女子與嘉義47歲鄭姓男友（裝潢工人），在彰化、雲林、嘉義及台南地區販售第一、二級毒品牟利，販毒網絡遍及多縣市。專案小組報請檢方指揮偵辦，經長時間跟監與資料分析，於2026年2月持拘票及搜索票，在嘉義市西區將2人查緝到案。

現場查扣第一級毒品海洛因36.26公克、第二級毒品安非他命13.96公克、依托咪酯煙油415.66公克、煙彈5顆、霧化器及現金新台幣31萬元等證物。警方指出，沈女除販售傳統毒品外，還自行調製依托咪酯煙彈牟利，整體毒品市價估算逾280萬元。

調查顯示，2人為規避查緝，經常更換租賃車輛並隨機入住Motel及旅館，且使用未記名通訊卡聯絡，增加警方追查難度。專案小組透過監視器影像與資料庫比對，最終掌握行蹤並成功逮捕，進一步瓦解毒品供應鏈。

警方進一步指出，沈姓女子於今年1月底才遭其他單位查獲持有大量毒品，交保後短時間內又再度取得毒品並持續販售，甚至在短短一週內遭查緝3次仍不收手。落網時她自嘆「犯太歲」，但仍難逃法網。

台南市刑大大隊長李宏倫表示，警方對毒品犯罪採取零容忍立場，未來將持續強化查緝能量，透過向上溯源、向下刨根方式，全面打擊毒品供應鏈，防堵毒品流入市面，守護市民健康與社會安全。