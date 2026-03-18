　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒鴛鴦流竄4縣市販毒遭逮　她一周被抓3次竟怨「犯太歲」

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊溯源追查毒品案，鎖定一對跨縣市販毒的「毒鴛鴦」，經長期蒐證後成功將2人逮捕，並查扣多項毒品與現金，初估市價逾280萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，該案源於2025年10月破獲的一起販毒案件，持續向上溯源後，發現雲林外號「小草」的48歲沈姓女子與嘉義47歲鄭姓男友（裝潢工人），在彰化、雲林、嘉義及台南地區販售第一、二級毒品牟利，販毒網絡遍及多縣市。專案小組報請檢方指揮偵辦，經長時間跟監與資料分析，於2026年2月持拘票及搜索票，在嘉義市西區將2人查緝到案。

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

現場查扣第一級毒品海洛因36.26公克、第二級毒品安非他命13.96公克、依托咪酯煙油415.66公克、煙彈5顆、霧化器及現金新台幣31萬元等證物。警方指出，沈女除販售傳統毒品外，還自行調製依托咪酯煙彈牟利，整體毒品市價估算逾280萬元。

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

調查顯示，2人為規避查緝，經常更換租賃車輛並隨機入住Motel及旅館，且使用未記名通訊卡聯絡，增加警方追查難度。專案小組透過監視器影像與資料庫比對，最終掌握行蹤並成功逮捕，進一步瓦解毒品供應鏈。

警方進一步指出，沈姓女子於今年1月底才遭其他單位查獲持有大量毒品，交保後短時間內又再度取得毒品並持續販售，甚至在短短一週內遭查緝3次仍不收手。落網時她自嘆「犯太歲」，但仍難逃法網。

▲台南市警方跨縣市追查毒品來源，成功逮捕販毒情侶。（記者林東良翻攝，下同）

台南市刑大大隊長李宏倫表示，警方對毒品犯罪採取零容忍立場，未來將持續強化查緝能量，透過向上溯源、向下刨根方式，全面打擊毒品供應鏈，防堵毒品流入市面，守護市民健康與社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局出爐
柯一正慘了！　暴打車門、怒跳引擎蓋遭起訴
快訊／美國轟2分砲！　追平戰局
楊丞琳認了「相較閩南語，我更熟粵語」！全場反應曝
快訊／黃仁勳背板股「新面孔」！　飆第2根漲停
繁星放榜「總缺額922人」！　台大也缺17人
爭議誤判餘波未平！　美國籍裁判照進冠軍戰執法
闖平交道遭區間車撞噴慘死　男子身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男碎念挑釁！計程車司機開1公里不忍了　下車理論變互毆

悍女在法警前打律師！竟沒用現行犯逮捕　中院：無從判斷是否受傷

名導柯一正「車庫被擋」暴怒　打凹車門、跳上引擎蓋被起訴

剛灌水泥就出事！雲林工地地板突坍塌　2工人摔進4米深排水溝

超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局差2070倍

女兒以為他失蹤...「創意私房」變態師求交保顧家　法官不領情

彰化驚見「幽靈吉普車」泡海中10天　真相曝：阿北刁車遇漲潮

獨居老人倒臥浴室1小時！鄰聞微弱求救聲報案　警消破門搶命

林邊太陽能板暫置場又燒起來　周春米：若屬管理不當將重罰

天道盟正義會搞詐團兼賣喪屍煙彈　2女為抽免費毒煙下海分裝

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

醉男碎念挑釁！計程車司機開1公里不忍了　下車理論變互毆

悍女在法警前打律師！竟沒用現行犯逮捕　中院：無從判斷是否受傷

名導柯一正「車庫被擋」暴怒　打凹車門、跳上引擎蓋被起訴

剛灌水泥就出事！雲林工地地板突坍塌　2工人摔進4米深排水溝

超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局差2070倍

女兒以為他失蹤...「創意私房」變態師求交保顧家　法官不領情

彰化驚見「幽靈吉普車」泡海中10天　真相曝：阿北刁車遇漲潮

獨居老人倒臥浴室1小時！鄰聞微弱求救聲報案　警消破門搶命

林邊太陽能板暫置場又燒起來　周春米：若屬管理不當將重罰

天道盟正義會搞詐團兼賣喪屍煙彈　2女為抽免費毒煙下海分裝

吃醋釀殺機！越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

醉男碎念挑釁！計程車司機開1公里不忍了　下車理論變互毆

警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

直言「鄭習會不是2026主旋律」　凌濤示警鄭麗文：選戰會非常辛苦

SGA飆40分、連129場20+續寫神蹟　雷霆9連勝拆穿魔術、聯盟首隊晉季後賽

「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲　小演員甜寵曖昧劇情惹議

悍女在法警前打律師！竟沒用現行犯逮捕　中院：無從判斷是否受傷

川普從未如此憤怒！　美議員轟盟友拒絕護航「衝擊美歐關係」

孫燕姿演唱會造型太前衛　女神秒變「洗杯刷」

社會熱門新聞

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

快訊／上班快改道！　國1多車追撞塞爆

獨／蕭淑慎尪硬上女藝人！　判囚4年10月

警下班忘還槍　放櫃子消失2天才被抓包

悍女台中地院內打律師踹媒體！

人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

阿嬤被詐千萬　帳戶多20萬霸氣：不是我的我不要

基隆凌晨「3車連環撞」！2女受傷送醫

悍女開庭前打律師踹記者！台中地院回應

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

更多熱門

相關新聞

微信貼文「營業中」！新莊警智逮毒鴛鴦

微信貼文「營業中」！新莊警智逮毒鴛鴦

新北市新莊警分局頭前派出所日前執行網路巡邏，發現社群軟體「微信WeChat」有不法分子發布販毒訊息，公開以「營業中」字樣作為噱頭，販售喪屍毒品「依託咪酯」煙彈。警方鎖定對象後，昨（16日）凌晨查緝，在三重街頭逮捕曾姓、李姓情侶檔「毒鴛鴦」，並搜出多種毒品，訊後依毒品罪、公共危險罪（毒駕）移送新北地檢署偵辦。

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭貨車攔腰撞

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭貨車攔腰撞

父客廳放吸食器！15歲少女誤喝「毒水」慘死

父客廳放吸食器！15歲少女誤喝「毒水」慘死

長腿妹機車騎到沒油　警上前關心揪出通緝＋毒駕

長腿妹機車騎到沒油　警上前關心揪出通緝＋毒駕

士林分局毒品掉包案　貪警二審改判

士林分局毒品掉包案　貪警二審改判

關鍵字：

毒鴛鴦販毒南市刑大溯源毒品

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友淚訴11年婚姻壓力！

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

LINE訂閱制本週有望上線

吳淡如：這7種人最難變有錢

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面