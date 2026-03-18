大學繁星推薦今放榜　9點起開放網路查詢

▲繁星推薦今天放榜，上午9點起在網站上公告錄取結果。圖為之前學測試場狀況。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

115學年繁星推薦錄取結果今（18日）公布。大學甄選會表示，預計上午9時在網站上公告第1到7類學群錄取結果，以及第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼，上網站查詢比序錄取或篩選結果。

根據甄選入學委員會統計資料，115學年繁星推薦管道共有64所大學、1664個學系（組）參加，提供1萬5554個名額，較去年減少135個，而招生學系使用學測作為其檢定科目，則以英文科最多，共有963個校系。

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甄選會表示，今天上午9時，在網站上公告第1到7類學群錄取結果，以及第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，醫學系和牙醫系考生通過第1階段篩選後，還要參加5月14日到31日各校舉辦的第2階段指定項目甄試。

甄選會提醒考生，第1到7類錄取生由各大學寄發錄取通知單，甄選會不另行寄發通知。而分發錄取生即取得各該校系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名當學年度大學「申請入學」，以及不得參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。