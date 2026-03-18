火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？　星座專家助你找回4大星象孩子的學習節奏

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連假一個接一個，孩子的心也跟著放飛？不少家長發現，孩子上課沒精神、作息也被打亂。星座專家睿光老師指出，連假後最關鍵的是穩定早晨狀態，而早餐正是一天的第一個能量補給，會影響孩子的精神與專注力。若能依照不同星座特質搭配早餐補給，更能幫助孩子找回學習節奏。

▲睿光老師。（圖／資料照）

四大星象孩子收心關鍵 早餐補給一次看懂

火象星座（牡羊、獅子、射手）——能量暴衝型，需要耐力早餐

火象孩子精力旺盛，假期常玩得很瘋，連假過後更容易出現早起困難、起床氣重等情況。由於活動量大、能量消耗快，早餐特別需要能維持長時間體力與飽足感的組合。

#火象早餐建議｜牛奶＋香蕉＋肉類吐司

牛奶搭配香蕉，再加上雞肉或豬排吐司等蛋白質食物，不僅能補充能量，也能延長飽足感，讓衝勁十足的火象孩子一整個上午都更有精神。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）——思緒活躍型，需要專注早餐

風象孩子腦袋轉得快、好奇心強，連假期間容易沉浸在網路資訊或有趣事物中。回到校園後，常出現注意力分散、容易聊天或漫不經心的情況，因此早餐建議補充能支持大腦運作的營養組合。

#風象早餐建議｜牛奶＋鮪魚或起司＋堅果＋藍莓

牛奶搭配鮪魚或起司補充蛋白質，再加上堅果、藍莓，能幫助思緒活躍、容易分心的風象孩子，在課堂上維持更好的精神與清晰思考。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）——情緒敏感型，需要安心早餐

水象孩子情感細膩，對環境與人際變化特別敏感。連假後回到校園，容易出現分離焦慮或對學校生活感到不安。像巨蟹座可能特別黏人、天蠍座容易緊繃，而雙魚座則可能因為緊張而忘東忘西。

#水象早餐建議｜溫牛奶＋麥片＋柑橘或莓果

溫熱的牛奶能帶來安定感，再搭配麥片與色彩明亮的柑橘或莓果，不僅補充能量，也能讓情緒敏感的水象孩子在早晨更放鬆，帶著穩定心情迎接一天的學校生活。

土象星座（金牛、處女、摩羯）——容易焦慮型，需要順暢早餐

土象孩子務實細心，對生活細節特別敏感。連假打亂原本節奏後，容易因作業、時間安排或校園規律而感到壓力。像摩羯座容易緊繃、處女座反覆確認細節，而金牛座則可能出現拖延狀況。

#土象早餐建議｜牛奶＋蘋果或奇異果＋全麥或燕麥吐司

牛奶搭配蘋果、奇異果等含纖維的水果，再加上全麥或燕麥吐司，不僅能補充能量，也能幫助腸胃順暢，讓容易緊張的土象孩子身體更舒服，自然更能穩定迎接一天的學習。

▲早餐依不同特質的孩子，以牛奶搭配食物，可以讓孩子維持體力、情緒、精神，更穩定的迎接一天的學習。（圖／記者周宸亘攝）



為什麼早餐一定要有牛奶？專家提醒：蛋白質與鈣質是關鍵

「對於發育期的孩子來說，蛋白質與鈣質是最基本的營養來源，過多的澱粉與高糖食物則應該避免。」睿光老師表示，上學前補充足夠的蛋白質，有助於維持耐餓度與精神體力，而牛奶正是相當理想的營養選擇。

忙碌早晨的營養解方 光泉保久乳方便攜帶又營養

現代家長生活忙碌，要每天準備完整早餐並不容易。睿光老師也建議，當時間有限時，不妨準備方便攜帶的保久乳，取代早餐店或超商常見的高糖飲料，同樣能幫助孩子完成每天的基本營養補給。

光泉保久乳採用「100% A級台灣生乳」製成，含有「優質蛋白質與鈣」等重要營養，營養價值與鮮奶相同，且可常溫保存、攜帶方便。即使在忙碌的早晨，家長只要隨手將一、兩瓶放進孩子書包或便當袋，上學途中或課堂間即可輕鬆補充營養。

便利與營養兼具的光泉保久乳，不僅減輕家長準備早餐的負擔，也讓優質蛋白質成為孩子每天的「開機儀式」，在忙碌早晨也能輕鬆補給營養，穩定找回連假後的學習節奏。

▲保久乳營養價值與鮮奶相當，光泉保久乳100%純天然無添加，採用100%台灣A級生乳製成，含有優質蛋白質與鈣質，常溫保存更方便現代家長隨時為孩子補充成長動能。（圖／記者周宸亘攝）