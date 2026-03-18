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想給長輩好體力走完遶境圓夢路？只補高蛋白質，可能追不上肌肉流失！

▲大甲鎮瀾宮媽祖駐駕奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲媽祖遶境前，需幫長輩留意身體微小警訊！（示意圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

4月全台瘋媽祖，許多長輩早在農曆年前就滿懷虔誠，興奮地整裝待發，想陪著神明走完這場年度圓夢馬拉松。但在這份熱忱背後，照護者是否有觀察到長輩已出現「心有餘而力不足」的警訊？例如，過馬路時，即便小跑步也跟不上綠燈倒數的急促閃爍？或是坐下休息後，得靠雙手吃力撐住膝蓋才能勉強起身？這些動作上的吃力，常被晚輩甚至長輩自己順理成章地歸咎於「老了」，但，其實是身體正透過這些微小動作發出警訊，提醒需要注重營養補充及肌肉保養！

你知道嗎？上述這類警訊正揭示著隱形的「肌少症」危機已悄悄找上門，正一點一滴掏空長輩的行動底氣，若不及早保養肌肉、加強體力，這段原本充滿法喜的進香路，未來恐怕只會走得步步艱辛。

簡單量測小腿圍與握力，及早警覺「肌少風險」掌握行動主導權
照護者該如何判斷家中長輩是否深陷肌少危機？根據臺灣肌少症專家小組（TAPS）指南建議，日常生活中可以透過簡單量測初步判別。若男性小腿圍小於34cm、女性小於33cm，即具有肌少症風險。進一步觀察肌肉表現，若男性握力小於28kg、女性小於18kg，且伴隨肌肉量不足的數據，則可能已處於肌少症狀態，需透過調整營養狀況來改善。即便肌肉表現尚在標準內，但若已感到體力大不如前，也應開始預防並增強體力，確保未來的行動能力。

肌肉40歲後加速流失，選營養品只看蛋白質含量，可能難敵「肌肉流失」速度，能鎖住才是關鍵！
感覺「體力大不如前」其實是因為「行動本錢」正在加速流失，也就是醫學上的「肌少症」警訊。國內外研究皆顯示，肌肉量與肌力下降是衰退的前兆，40歲後肌肉隨年齡增長而快速流失1-2，每10年流失率可高達8%，70歲以後，甚至每10年就有可能減少15%3

不少照護者認為，讓長輩多吃肉、補高蛋白質含量的營養品就夠了。但隨著年齡增長，身體的消化與轉化效率下降，肌肉合成能力也同步變差，若只補充蛋白質，卻沒有減緩肌肉被分解的速度，往往會出現「補得多、流失也快」的情況，沒辦法鎖住肌肉，補再多也看不出實質效果。

此外，若一味增加蛋白質攝取量，對年長者而言也可能帶來額外負擔。過量蛋白質需要經由腎臟代謝與排出，長期攝取過多，可能有增加身體代謝負荷的風險，因此並非補得越多越好。

近年健身界和醫學界都開始注重「HMB」這個肌肉保養的革命性成分，不只能幫助肌肉生長，還能減緩流失，鎖住肌肉，搭配規律運動及均衡營養，更有助於解決肌少症問題。

▲大甲鎮瀾宮媽祖駐駕奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

革命性成分守護肌力，靠專業補給幫長輩打好底氣
HMB之所以成為近年健身界與醫學界共同關注的「肌肉新革命」，關鍵在於它不只可以幫助肌肉生長，更能抑制肌肉流失，上下防堵雙效進行，成為備受關注的成分之一。

雖然人體必需胺基酸中的白胺酸（Leucine）會在體內轉化成HMB，但轉化率偏低，難以提供人體足量所需。因此，近年專家與國際指引皆建議，不論是要預防肌少症或增加肌肉，在補充營養方面，可優先挑選具有科學實證且富含HMB的均衡營養品，會比單一補充蛋白質來得更有效率，就像是一道「防護鎖」，幫長輩在遶境挑戰中真正留住好體力的行動底氣。

進香長征考驗耐力極限，忽視體力警訊恐引發失能惡性循環
進香是一場長期的體力大考驗，若行動底氣被掏空，長輩不僅無法走完全程，更可能因這9天的過度勞累引發肌肉損耗的惡性循環。及早關注肌肉管理，不僅是為了順利走完這段路，更是為了避免長輩因為這一次的體力透支，導致後續生活變得更需要依賴他人照顧。

當身體缺少肌肉，就等於支撐房屋的地基正在鬆脫。研究報告顯示，肌肉力流失往往也會增加跌倒、失智、住院，以及高血壓、糖尿病與心血管疾病等機率2、4-6，失能風險更有可能增加近40%4

提升肌肉健康，不只是延長健康餘命的關鍵，更是為了在日常行動或參與特殊遶境活動後，讓長輩依然能維持行動自如的自主生活。遶境祈福結束後，想出國散心還是能說走就走，讓長輩隨時有餘裕、有體力，開啟下一場圓夢計畫！

▲大甲鎮瀾宮媽祖駐駕奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

科學管理打造強健基石，提早備戰助長輩有好體力踏上圓夢之路
圓夢不能只靠虔誠，更要預先存好體力！面對今年即將到來的進香之旅，從現在就可以開始備戰。根據國際臨床指引，如WHO7、ESPEN8及臺灣肌少症專家小組（TAPS）6等建議，使用含HMB的成人營養品，補充均衡營養，能事半功倍地提升肌力。

身為照護者的晚輩們，不妨提早為長輩挑選合適的HMB營養品，幫他們打好行動底氣，有好體力順利走完全程，快樂完成圓夢旅程！

1.Gustafsson T, et al. Int J Mol Sci. 2024;25:10932.
2.Baier S, et al. J Parenter Enteral Nutr. 2009;33:71-82.
3. Janssen I et al. J Appl Physiol. 2000;8981-88
4.Peterson MD, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017;72:1525-31.
5.Cavalcante BR, et al. J Nutr Health Aging. 2023;27:926-8.
6.Peng LN, et al. Aging Med Healthc. 2024;15:8-14.
7. World Health Organization. Integrated Care for Older People (ICOPE): Guidance for Person-Centred Assessment and Pathways in Primary Care. 2nd ed. 2024.
8. Wunderle C, et al. Clinical Nutrition. 2023;42:1545-68.

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