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比照台北！　桃園藍綠營議員要求調升鄰長工作協助費

▲桃園藍綠營議員要求調升鄰長工作協助費

▲市議員徐玉樹要求比照台北，調升鄰長工作協助費。（圖／國民黨市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會17日進行民政局工作報告，藍、綠市議員錢龍、徐玉樹、王珮毓質詢指出，鄰長是市政推動最前線，長期協助政策宣導、民情反映與社區服務，但桃園市鄰長每月工作協助費仍維持2500元，要求市府正視基層需求，比照台北市將鄰長工作協助費調升至每月3000元，支持基層、強化地方治理。

錢龍指出，近年交通費用與整體物價持續上漲，加上高齡化社會帶來更多社區服務需求，鄰長的工作量與責任日益加重，基層服務可以說是「越做越多、越做越辛苦」。今年起台北市已將鄰長交通補助與工作協助費調整至每月3000元，桃園市作為六都之一，不應讓基層福利落後。他呼籲市府積極爭取調整，以實際行動肯定鄰長長年在第一線的付出與貢獻。

徐玉樹也指出，桃園近年城市建設快速推動，產業發展與稅收表現亮眼，市政成果背後，基層鄰長長期配合市府政策推動與宣導，功不可沒。他強調：「既然台北做得到，桃園沒有理由做不到。」桃園與台北同屬北部生活圈，基層工作內容甚至更加繁重，市府應展現決心，調整鄰長工作協助費至3000元，提升基層服務動能與品質。

▲桃園藍綠營議員要求調升鄰長工作協助費

▲市議員王珮毓要求調升鄰長工作協助費。（圖／王珮毓服務處提供）

王珮毓說，桃園市有將近1萬2千位鄰長，目前桃園市鄰長報費包含在工作協助費中，相較雙北另行編列，建議市府應獨立編列報費補助；此外，隨著資訊傳遞數位化，取得新聞資訊不應僅限於平面媒體，建議市府應與時俱進，放寬納入有線電視、網路費用補助。

在福利制度方面，王珮毓進一步提到，桃園鄰長喪葬補助費為1萬元，但台北市已提高至1萬5千元，同樣作為直轄市，應比照台北市標準，研議提高鄰長喪葬補助費，以強化對基層服務人員的照顧。

王珮毓強調，財劃法通過後，地方財政增加，市府應妥善運用新增預算。並呼籲市府全面檢討鄰長相關補助制度，提供更實質的支持，讓基層服務體系更加穩固。

對此，副市長蘇俊賓回應表示，市府理解議員對基層制度與福利的重視，將盤點桃園與六都鄰里長相關福利與制度，如有不足之處，將進一步研議爭取。民政局長劉思遠則表示，相關建議市府會納入評估，後續將視整體福利制度與預算編列情形審慎研議。

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