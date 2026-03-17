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桃園客家文化日串聯客庄十大遊程　3/21桃園藝文廣場展開

▲桃園客家文化日

▲線上旅遊資訊轉化為現場文化體驗，讓民眾一站式體驗客庄特色遊程。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園客家文化日即將熱鬧登場！市府客家局17日表示，以「好食、好搞，尞客庄！」為主題的「桃園客家文化日」，首度將桃園客庄文化活動帶到北桃園生活圈，透過舞台展演、主題展區、特色市集與互動闖關等豐富內容，邀請市民朋友一起「共下來尞」。

客家局表示，桃園是全臺客家人口最多的城市之一，客家文化深植於各個客庄地區，其中桃園區客家人口比例約佔全區25%，此次特別將活動選在北桃園舉辦，希望讓更多市民在生活圈中就能接觸並認識客庄文化 。

▲桃園客家文化日

▲桃園客家文化日3/21桃園藝文廣場展開。（圖／客家局提供）

本次活動也結合全新整合升級的「桃園客家旅行網」，以「十大客庄遊程」為主軸，將線上旅遊資訊轉化為現場可參與的文化體驗，讓民眾在活動現場即可一站式體驗遊程特色，包括客家館舍介紹、特色餐飲、地方創生團隊手作體驗，以及在地文創伴手禮，呈現桃園客庄的多元樣貌。

活動內容包含舞台展演、客家料理示範、客庄品牌展售與特色市集。舞台活動除客家青年歌手與親子互動演出外，也與桃園區公所合作呈現北桃園具客家特色的表演，並邀請桃園客家星級美食推薦餐廳主廚現場示範客家料理。現場同時集結天光雜貨店優質客庄品牌及十大遊程中的客庄創生團隊參與展售與體驗。

主題展區以「好尞十大遊程」為核心，結合客家局七大館舍與「桃園大客家」AI客語學習系統設計互動闖關活動，現場規劃超過45攤特色市集，邀請民眾參與人氣遊程投票與闖關體驗，完成任務即可參加抽獎活動並獲得限量贈品。

此外，活動現場也將限定限量優先開放預購4月推出的「楊梅客庄漫遊」遊程票券，邀請民眾透過小旅行深入認識楊梅的人文景觀與在地生活。客家局表示，「桃園客家文化日」整合桃園客庄文化、旅遊資源與地方產業，希望透過城市中的文化活動，讓更多市民認識客庄文化，並進一步走訪桃園各地客庄，感受「好食、好搞、好尞」的客庄魅力。

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