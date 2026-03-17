桃園威天宮「文昌帝君聖誕」祈福活動3/21登場　護佑考運官運順利

▲桃園威天宮「文昌帝君聖誕」祈福活動。（圖／威天宮提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區公所為助考生、教育工作者和學術研究者、職場社會人在考運、官運順利，於3月21日文昌帝君農曆生日當天，與中華關聖帝君文化交流協會，於區內桃園威天宮辦理「文昌帝君聖誕-金榜題名步步高昇祈福活動」，歡迎民眾參加。

桃園威天宮主委黃文進17日表示，文昌帝君是民俗上掌管讀書考試的神仙，每年農曆二月初三是文昌帝君的生日，又，文昌帝君與大魁帝君、朱衣帝君、孚佑帝君、關聖帝君合稱「五文昌」，象徵智慧與功名，守護範圍除了校園，也包含職場升遷、轉換跑道、技能學習等。

據了解，有4種族群最適合尋求文昌帝君的加持護佑：

1.學生-保佑學業進步，各級考試與檢定可以穩定發揮最佳實力。

2.教育工作者-保佑教學順利，教學現場安定。

3.學術研究者-保佑研究成果有所突破，個人學術成就與地位上升。

4.職場社會人-保佑升遷之路一帆風順，學習新技能效率加倍，求職順利。

黃文進主委說，祈求神明的加持護佑，亦有安定心神的功效，民間認為神明誕辰日到廟裡去向神明拜拜、祈願，特別能獲得神明的關注與加持。因此，信眾在文昌帝君生日當天，準備供品並按照正確程序向神明誠心祈求，無形中便能獲得神明的保佑。