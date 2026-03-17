悍女開庭前打律師踹記者！台中地院晚間回應：改採不公開審理

▲女子在開庭前打律師、踹記者，台中地院回應。（圖／地方中心攝）



記者許權毅、柯振中／台中報導

台中地方法院17日下午發生嚴重暴力衝突，一名林姓女被告於開庭前，在法庭外走廊公然掌摑台中律師公會吳姓理事長並攻擊記者。對此，台中地院發布聲明嚴厲譴責暴力，強調事發突然已由法警即時隔離，且因傷害罪屬告訴乃論，當下由轄區警方接手處置，故未行使現行犯逮捕。此外，因林女情緒極度不穩，法官為維護法庭尊嚴及人身安全，裁定該案改採不公開審理。

庭外衝突掌摑理事長 法院譴責暴力行徑

台中地院今日下午審理林姓女子涉嫌傷害及恐嚇女律師案，由於案情具高度關注性，台中律師公會十多名律師身著法袍到場聲援。開庭前，林女於法庭外走廊等候時，情緒激動質問在場律師，法警雖欲引導其離去，林女卻突然出手掌摑吳姓理事長。

地院表示，事發極為突然，屬當事人之瞬間失控脫序行為，法警雖未能於第一時間阻卻突發攻擊，但隨即將雙方隔離並控制現場，避免衝突擴大。院方對此類蔑視司法權、對律師施暴之行徑表示憤慨，對於非告訴乃論罪嫌部分，將於查明事證後依法職權告發。

解釋未以現行犯逮捕 確保法院秩序為先

針對在場律師質疑為何未依現行犯逮捕林女，地院澄清，事發當下法庭外走廊人潮眾多，法警首要任務為迅速隔離雙方，維持法院秩序。考量傷害罪屬告訴乃論，且吳姓理事長已立即報警，法警當下無從判斷傷勢，故以維持現場平穩為優先。

地院說明，事發8分鐘內即由獲報到場的轄區警力接手後續調查。基於機關職權尊重，院方未於第一時間發動逮捕，而是交由警方介入。對於民眾於院內遭受暴行，地院深感遺憾並致歉，承諾將檢討警力配置，並強化具潛在衝突風險案件之維安演練。

考量妨害秩序風險 法官裁定不公開審理

該案件隨後於下午4點進入審理程序，林女於庭上拒絕配合身分核對，並持續以言詞挑釁及緊盯旁聽席律師。承審法官考量林女於今年2月曾有恐嚇旁聽民眾之紀錄，且今日再度發生庭外暴行，認有妨害公共秩序之虞。

為確保訴訟程序順行及保障參與人員之人身安全，法官援引《法院組織法》第86條規定，行使訴訟指揮權，裁定該案改採不公開審理。地院呼籲，偵查與審判機關應從速、從重追究相關刑事責任，以保障人民出入法院之安全環境。