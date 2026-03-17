擺脫對中依賴！日媒：美日周四將簽約，在美開發稀土、鋰、銅

▲美國總統川普及日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日媒報導，日本與美國將於本周在華府舉行的領袖峰會上，敲定一項涵蓋稀土、鋰與銅等關鍵礦產的共同開發計畫，藉此強化供應鏈並降低對中國的依賴。此舉被視為美日深化經濟安全合作的重要一步，也牽動全球半導體與新能源產業布局。

高市早苗、川普會面 鎖定關鍵礦產戰略

根據《日經亞洲》報導，日本首相高市早苗預計3月19日訪問華府，與美國總統川普舉行峰會，雙方將就「美日關鍵礦產計畫」達成共識。內容除共同開發礦產外，也包括制定行動方案及設立工作小組，以因應全球對半導體、電動車與再生能源設備所需原料日益增加的需求。

▲日本派遣船隻前往南鳥島，潛入深海開採富含稀土的泥漿。（圖／達志影像／美聯社）

日企加入布局 多項礦產計畫同步推進

報導指出，日本企業三菱綜合材料與三井物產將參與相關開發項目，包括在美國印第安納州進行稀土精煉作業，透過回收家電、汽車與工業設備中的廢棄磁鐵提取稀土元素；同時也規劃參與銅冶煉計畫，從電子廢棄物中回收銅資源。

此外，雙方亦將推動鋰礦與銅礦開發，包括在北卡羅來納州金斯芒廷的鋰礦項目，以及亞利桑那州「銅世界」銅礦開發案，顯示美日正加速布局電動車與高科技產業所需的核心原料。

降低對中國依賴 供應鏈戰略升溫

報導指出，關鍵礦產廣泛應用於國防技術、半導體與再生能源設備，是各國競逐的戰略資源。目前中國在全球稀土開採與精煉市場占據主導地位，稀土精煉比例高達約9成，鋰精煉也接近8成，使美日加速合作以分散風險。

分析認為，此次合作不僅有助於提升供應鏈韌性，也可能進一步牽動全球礦產市場競爭格局，對科技與能源產業發展帶來深遠影響。