每週運動2次就可以！最新研究揭「黃金時間」　死亡率狂降32％

▲劉博仁表示，最新研究證實，只要每週累積150分鐘中強度運動，全因死亡率都能降低32％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

最新醫學研究為忙碌族群帶來好消息，運動「總量」比頻率更關鍵。營養功能醫學專家劉博仁指出，2025年《美國心臟協會期刊》（JAHA）研究證實，只要每週累積達150分鐘中強度運動，無論是分散在每天或集中在週末完成，全因死亡率皆能降低約32％。醫師建議，週末集中運動時需加強拉筋與蛋白質補充，預防受傷並修復肌肉。

每週累積150分鐘 全因死亡率顯著下降

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劉博仁引述2025年發表在《美國心臟協會期刊》的大型研究數據，強調每週若能累積達到150分鐘的中強度運動，對心血管健康與長壽的貢獻幾乎相同。研究結果顯示，無論是分散在週間每天小量運動，還是集中在週末1到2天完成的「週末戰士」模式，全因死亡率都能顯著降低約32％。這代表民眾不必再為了平日沒時間上健身房而感到壓力。

▲劉博仁表示，最新研究證實，只要每週累積150分鐘中強度運動，全因死亡率都能降低32％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



體感判斷中強度 快走自行車皆是好選擇

針對如何判斷運動強度，劉博仁提供簡單的「體感」標準：運動時心跳加快、微微出汗，且處於「可以說話但沒辦法唱歌」的狀態，即為中強度運動。常見項目包括快走、騎自行車、游泳或有氧體操。若平日真的抽不出空，民眾可嘗試在週六、週日各安排75分鐘的球類運動或爬山行程，只要總量達標，同樣能獲得健康的效益。

週末補課重拉筋 補充蛋白質修復肌肉

雖然「週末戰士」模式成效顯著，但劉博仁提醒，集中運動會使肌肉負荷在短時間內大幅提升，因此運動前後的拉筋與伸展絕對不可省略，以預防肌肉拉傷。此外，運動後應補充足夠的水分與優質蛋白質，並在平日飲食中加入抗發炎營養素。只要透過精準營養調理，就能支撐運動表現，讓身體在週末挑戰後迅速恢復。