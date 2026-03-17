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社會 社會焦點 保障人權

分手變追蹤狂！她車底裝GPS「監控前任9個月」　還噴去光水毀車

▲▼法庭直播，錄影，相機，直播，自媒體，媒體。（圖／視覺中國）

▲女子在車底裝設GPS監控前男友，反而因此吃上官司。（示意圖／VCG，與本案無關。）

記者閔文昱／綜合報導

台南一名38歲梁姓女子因不甘與楊姓前男友分手，竟從騷擾、毀損財物一路升級為「科技跟監」，不僅無視法院保護令，還在對方車底裝設GPS定位器長期監控行蹤，甚至將蒐集到的資訊公開發文抹黑。台南地方法院審理後，依違反保護令罪判處拘役40天，另依違反個人資料保護法判處有期徒刑4月，兩案均可易科罰金，全案仍可上訴。

無視保護令！噴去光水、寄信騷擾樣樣來

判決指出，兩人原為同居情侶，分手後梁女心有不甘，持續騷擾楊男。法院早在2024年4月核發保護令，要求梁女不得接觸或接近楊男住處100公尺內，但她仍多次寄信、騎車在住處外徘徊，甚至趁清晨朝楊男機車與轎車潑灑去光水，造成車輛烤漆受損，還曾藉送粽子之名夾帶信件騷擾。

▲▼台南地院,台南地方法院。（圖／記者林東良攝）

▲台南地方法院。（圖／記者林東良攝）

車底裝GPS變「千里眼」　監控長達9個月

更誇張的是，梁女在2024年10月間偷偷於楊男小客車底盤黏貼GPS定位追蹤器，透過手機APP即時掌握對方行車路線、停留地點與時間，長達8至9個月之久。她甚至將掌握到的行蹤，發布在臉書社團「我是仁德人」等公開平台，還搭配楊男及其家人照片，指控對方是「詐騙集團」、「到處騙女生錢」，嚴重侵害隱私。

直到2025年7月，楊男察覺異狀，在車底發現追蹤器後報警提告，警方循線將梁女傳喚到案，她也坦承裝設GPS、噴灑液體及發文等犯行。

法官：隱私權「跟著人」　長期監控侵害重大

法院指出，透過GPS可精確掌握一個人的生活作息與行動軌跡，已屬對個人私密領域的重大侵害，強調「隱私權是跟著人，而不是跟著場所」，即使人在外活動，仍享有不被監控的權利。

法官審酌，梁女僅因感情糾紛，長期密集監視並記錄被害人生活，甚至公開散布相關資訊，已嚴重侵害隱私，且無視保護令權威。雖她犯後坦承，並就毀損與誹謗部分與被害人達成和解，但違反保護令及個資法屬非告訴乃論，仍依法判處拘役40天及徒刑4月。

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