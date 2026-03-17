輝達也要進軍太空　黃仁勳曝「晶片1問題」成關鍵挑戰

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在年度GTC大會宣布，將在太空環境建立資料中心，並推出開源AI代理平台 NemoClaw，他還預測2027年全球AI相關的基礎設施需求將達一兆美元。

黃仁勳在輝達年度GTC大會上指出，NemoClaw的研發靈感源自於OpenClaw，這個被用戶戲稱是「養龍蝦」的工具，上市後就展現強大影響力，他將OpenClaw定義為代理型電腦的作業系統，擁有管理資源、安排任務、分析問題及多種模式的輸入／輸出功能，他直言未來軟體服務將全面轉向代理化模式，屆時每位CEO都必須問自己「你的OpenClaw策略是什麼」。

硬體方面，黃仁勳表示，輝達正著手開發太空電腦Vera Rubin Space-1，目的是為了在太空環境建立資料中心，不過因太空環境產生的晶片散熱問題，工程師正在努力解決。他也強調，資料中心將不再單純是存放數據的地方，而是產生「代幣（Token）」的工廠，這些「代幣」是新的商品，未來所有公司都會開始思考，如何才能增加生產「代幣」的效率。

黃仁勳指出，摩爾定律已經失效，加速運算已是降低成本的新途徑，過往AI公司主要依賴輝達晶片訓練大型語言模型，如今已逐漸轉向「推論」，即讓AI在實際應用中生成內容、回答問題或執行任務，他預測2027年全球AI相關的基礎設施需求將達一兆美元。

輝達也持續深耕自駕領域，包含新增比亞迪、現代、日產和吉利等4家合作廠商，並與Uber在諸多城市部署無人計程車，他最後還與搭載Jetson的機器人雪寶互動，展示AI如何從數位走向現實生活，呈現技術應用的無限可能。