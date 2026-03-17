電子合約藏玄機！「拖吊蟑螂」開高價栽了　北市警上門逮人

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電子合約藏玄機！「拖吊蟑螂」巧立名目開高價栽了　北市警逮2業者4共犯

記者邱中岳／台北報導

北市刑大鎖定3家拖吊業者疑似為拖吊蟑螂，以電子合約方式暗藏玄機，在合約巧立名目，以收取高價的費用，在17日兵分多路進行搜索，並帶回其中兩名業者，另外還有3名男司機以及1名女員工，其中一名拖吊業者在事件爆發後就立刻出國，警方也查扣相關車輛以及文件。

警方調查，近期在全國傳出多起「拖吊蟑螂」坐地起價的事件，在民眾需要拖車時，由主管負責派車，並交由司機前往，透過平板電腦簽訂拖吊合約，但是卻以各種巧立名目的方式抬高價格，並將拖吊價格抬高超過5萬元。

▲▼北市刑大針對「拖吊蟑螂」進行查緝，逮2業者以及4名員工。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市刑大針對「拖吊蟑螂」進行查緝，逮2業者以及4名員工。（圖／記者邱中岳攝）

有民眾報警處理，拖吊業者再出面協調，將價格改至2萬至4萬元左右，有民眾就因此買單，但也些民眾不買帳，司機還刻意將車放在拖吊板上不願意放車，企圖逼被害人就範。

事後也民眾不滿提告，北市刑大也搜集相關事證，清查出共計有22名被害人提告，在17日動員警力分批前往逮人，查扣清單三家公司至少經手50起拖吊案件，也請被害人踴躍出面指認。

警方查出，有三家不同的拖吊業者涉入其中，包括32歲蔡姓、26歲的許姓以及33歲的崔姓等三名拖吊業者，但是其中崔姓男子在新聞爆發之後也立刻出國，目前仍未到案。

警方也另外查出，許姓業者的26歲許姓女友，也在拖吊公司負責接電話，接到電話後也指派司機出發，警方也掌握28歲的李姓、32歲的劉姓以及19歲的陳姓司機等三人。

警方在17日逮捕蔡、許等兩名業者，另外還有司機以及員工等4人，訊後將依照《組織犯罪條例》、稅捐稽徵法、詐欺以及恐嚇等罪嫌將6人送辦，目前也將追查其他共犯。

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