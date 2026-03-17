基隆夜空不平靜！多架直升機「原地盤旋」驚動在地人　真相曝光

▲基隆多處地區今晚出現直升機低空長時間盤旋，巨大聲響引發居民議論紛紛。（圖／民眾林鈺鳳提供）



記者郭世賢、董美琪／基隆報導

基隆今（17）日晚間不少民眾目擊直升機在空中低空盤旋，巨大的引擎聲響徹夜空，時間長達數十分鐘。由於狀況罕見，引發在地社群熱烈討論，甚至有網友驚呼：「快嚇死，我以為要打仗了！」

居民目擊「停在原地」 社群平台回報刷整排

今晚8時許開始，臉書社團《基隆人日常》與Threads等平台出現大量目擊貼文。網友紛紛上傳影片，畫面中可見直升機在夜空中閃爍燈光，且長時間停留在特定區域。

不少住戶表示：「已盤旋約10分鐘以上，發生什麼事了？」、「住在東信國小附近的居民應該都有聽到聲音，停留時間蠻久的。」更有民眾直接換上長焦鏡頭捕捉畫面。由於直升機遲遲未離去，焦慮氛圍在網上蔓延，網友紛紛留言：「我家上面也是，現在還在」、「到底發生什麼事？」

▼基隆多處地區今晚出現直升機低空，民眾直擊阿帕契直升機盤旋。（圖／民眾提供）



真相曝光：搜救任務與例行演習同步

面對民眾疑惑，相關單位與地方人士隨即查證並澄清。事實上，今晚基隆空域的頻繁動態主要涉及兩起事件，其中一件為延續昨日的後續處理：

阿帕契偵巡演習（今日）： 據悉，今晚軍方阿帕契攻擊直升機正在進行例行性的夜間偵巡演習，因飛行高度與停留時間較長，才引發民眾虛驚。

八斗子搜救任務（昨日）： 另一宗備受關注的則是昨（16）日發生的陳姓男子失聯事件。該名70歲男子於瑞芳台2線釣魚失聯，搜救行動從昨日持續至今，今晚有相關勤務持續搜救。

網友得知真相後，紛紛留言表示：「平安就好，辛苦搜救人員與國軍了」、「阿帕契聲音真的很大，難怪大家會怕」。