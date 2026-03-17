色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

▲英國航空公司一名31歲機師因涉嫌偷拍性影像，目前已遭警方調查並停飛。（示意圖／達志影像）



記者楊庭蒝／綜合報導

英國航空近日爆出震撼航空圈的性醜聞，一名31歲男性機師遭指控在多年飛行任務期間，與多名女性發生關係時進行秘密偷拍，並將未經同意的性愛影片上傳至網路散布，受害人數最多恐達16人。部分女性已向倫敦警方報案，警方證實案件正在調查中。

綜合外媒報導，受害女性年齡約在24歲至36歲之間，身分不僅包含英國航空的空服員，也涉及其他航空公司的員工。其中一名女性表示，她在2023年至2025年間多次遭到偷拍，卻始終未察覺異狀，直到另一名有相同經歷的女性主動聯繫，她才驚覺自己成了色情影片的主角，相關影像甚至已在網路流傳。

多名受害者指出，該名機師行徑相當縝密，通常會在性行為時將筆電放在兩人正前方播放音樂，畫面看似關閉，實際上攝影鏡頭正持續錄影，甚至刻意遮擋鏡頭旁的指示燈，避免引起注意。另有受害者聲稱，曾在他的電腦中發現大量依不同女性與飯店分類的性愛影片資料夾，顯示偷拍行為並非偶發。

報導也提到，這名機師疑似利用全球飛行任務的過夜時間，在各地飯店與不同女性發展關係。受害者彼此聯繫後，陸續向警方報案。倫敦警方表示，於3月3日接獲相關通報，並於3月5日逮捕一名31歲男子，涉嫌偷窺及未經同意拍攝與散布影像，目前已獲准保釋，但案件仍持續調查中，另不排除涉及毒品問題，包含疑似吸食古柯鹼。

對此，英國航空內部人士透露，公司已立即暫停該名機師的飛行職務，在警方調查結束前不得復飛，以確保飛安與員工權益。英國航空並未對外發表正式聲明。英國民航局則回應，雖不評論個別案件，但已針對任何藥物濫用相關通報進行檢視，並將依法採取適當行動。此案曝光後，引發航空從業人員高度關注，不少空服員也在社群平台提醒同業提高警覺，保護自身安全。