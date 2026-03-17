嘉楠集團春酒捐千萬 　助建台大雲林長照教學大樓

▲嘉楠集團總裁陳和春（左五）手持「壹仟萬元整」大型支票，正式捐贈予臺大醫院雲林分院院長馬惠明（右五），總裁夫人陳麗華（左四）及集團主管同台見證。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



深耕在地的嘉楠集團，今（17）日晚間於嘉楠風華酒店盛大舉行「博愛傳承集團春酒」。晚宴中，嘉楠集團總裁陳和春宣布捐贈新台幣 1,000 萬元予臺大醫院雲林分院，專款用於興建「長照教學大樓」。這項義舉不僅象徵企業對家鄉醫療的深厚支持，更標誌著嘉楠集團從過去的基礎物資捐贈，正式邁向支持專業人才培育與醫護教育的嶄新里程碑。

▲臺大醫院雲林分院馬惠明院長（左）致贈感謝牌予陳和春總裁（右），感謝企業對長照發展的無私奉獻。（圖／記者翁伊森攝）

嘉楠集團總裁陳和春感性表示，身為雲林子弟，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷。他坦言，過去父親生病時，深刻體會到地方醫療資源不足與奔波之苦，因此自2019年起便積極協助改善軟硬體。陳總裁強調：「捐贈這筆千萬經費，是希望協助建構完善的照護基石，讓專業人才留在地方，讓家鄉長輩能在熟悉的環境中享有尊嚴的照護服務。」

▲中央畜產會董事長蘇治芬上台致詞，肯定嘉楠集團回饋社會的義舉。（圖／記者翁伊森攝）

臺大醫院雲林分院院長馬惠明指出，雲嘉地區老化嚴重，醫療與長照銜接是核心課題。醫院升格「準醫學中心」後，正全力發展長照教學，並與國衛院、雲科大執行「十全老人計畫」。馬院長強調，規劃中的長照教學大樓為地下2層、地上7層之建築，設有200床住宿式長照機構，總經費約24億4,151萬元，預計116年開工。他由衷感謝嘉楠集團從偏鄉巡迴車、空中花園、中型巴士到大型餐車的長期關照，今年再挹注千萬，將成為雲嘉醫護教育的重要基地。

捐贈儀式由馬惠明院長率領團隊出席，現場政、法、警、醫界貴賓雲集，包括中央畜產會董事長蘇治芬、前法務部部長蔡碧仲、中央警察大學校長黃明昭、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、李鵬程，以及輔大醫院院長黃瑞仁、義大醫院院長洪朝明等均到場見證。

▲嘉楠集團總裁陳和春、夫人陳麗華與馬惠明院長及眾貴賓同台見證。（圖／記者翁伊森攝）

嘉楠集團表示，集團除在食品、旅館、建築及物流領域表現優異，更持續透過企業社會責任（CSR）行動，將品牌溫度轉化為對土地的實質守護，與臺大醫院雲林分院攜手寫下地方醫療合作的動人篇章。今晚的千萬捐贈僅是一個開端，未來將持續秉持「博、愛、傳、承」的精神內化企業基因，與各界攜手創造更溫暖的社會環境。