全律會怒了！台中地院半年內二度爆攻擊律師　執業安全受威脅

記者黃宥寧／台北報導

台中地院再傳民眾攻擊律師事件，引發關注。全國律師聯合會與各地律師公會今（17）日發表聯合聲明，指出司法院與法院先前強化維安措施之承諾未見落實，批評相關聲明流於空談。聲明並指，事發當下法警未積極介入制止，對於場外擾序情形亦未見法院即時處理，呼籲儘速強化維安措施，保障律師執業安全。

律師全聯會指出，早在去年7月15日即曾發表聲明，強調依據《聯合國關於律師角色之基本原則》第16條與第17條規定，律師執行職務不應受到任何不當干涉，政府亦有責任提供充分保障。然而，事隔半年，台中地院內仍再度發生律師遭攻擊事件，顯示相關維安措施並未發揮實質效果。

聲明提到，司法院與台中地院過去曾表示，將強化司法從業人員人身安全保護，包括要求各法院提升維安措施、請法官善用訴訟指揮權維持法庭秩序，並由法警即時提供協助。不過，本次事件發生時，現場雖有法警在場，卻未見積極介入制止，律師人身安全顯未獲充分保障。

此外，對於法庭外民眾咆哮、擾亂秩序的情況，聲明也指出，未見法院即時派員維護現場秩序與在場人員安全，整體應變機制備受質疑。

律師全聯會強調，法院應是最能確保安全與秩序的場域，若連基本人身安全都無法維持，將嚴重影響律師執業環境與司法運作，對此表達最嚴正抗議。

▲台中地院半年內爆第2起衝突事件。（圖／地方中心攝）

聲明最後再次呼籲，司法院及各級法院應遵循《聯合國關於律師角色之基本原則》，立即檢討並落實具體維安配套措施，包括強化法警應變機制、建立明確介入標準及即時通報系統，確保律師及所有司法從業人員之安全，避免類似事件再度發生。

據了解，本案源於1名45歲林姓女子與弟弟之間的財產糾紛，雙方對簿公堂期間，林女疑因不滿對方委任律師，竟多次對2名律師出言辱罵、攻擊。林女甚至曾持不明液體在法院外埋伏，尾隨女律師至小巷潑灑液體，並動手拉扯對方頭髮與手臂，甚至在案件上訴後，仍當庭出言恐嚇要殺害律師。

檢方認為，林女對對造律師敵意強烈，行為具持續性，已涉犯傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及妨害法庭秩序等罪嫌，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。

而本次開庭期間，林女再度於台中地院內失控。她見到在場律師及台中律師公會理事長吳中和，隨即上前挑釁，情緒激動不斷質問「記者名單交出來！這種場面滿意了嗎？」並要求在場人員報上姓名，隨後更突然動手，當場搧了吳中和一巴掌，讓現場10多名律師相當震驚。

現場雖有法警在場，卻未見第一時間積極處置，直到轄區警方到場支援，才將雙方分開。不過林女仍持續叫囂近1小時，期間甚至試圖再與律師發生衝突，場面一度混亂，也導致庭期延誤。

進入法庭後，林女仍拒絕配合基本程序，甚至持續干擾訴訟進行。承審法官考量其行為已影響法庭秩序，最終裁定改為不公開審理，並要求旁聽席離庭。

此舉引發在場律師不滿，質疑法院維持秩序方式過於消極，認為應優先制止行為失控者，而非要求旁聽席離開，相關處置也再度引發對法院維安機制的質疑。