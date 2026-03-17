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吃水果真的會變快樂！醫師點名「3種水果」：持續樂觀率大增16％

▲▼營養師揭「草莓熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

▲讓人快樂的水果排行榜當中，草莓的表現最亮眼。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

網搜小組／柯振中報導

吃水果真的能讓人心情變好！肝膽腸胃科醫師錢政弘引用頂尖期刊《臨床營養學（Clinical Nutrition）》追蹤4萬名女性、長達18年的研究指出，飲食與心情有強烈連結。研究發現，每天攝取3份富含「類黃酮」的食物，能顯著提升快樂感。其中草莓表現最亮眼，能讓快樂感提升8％，甚至讓持續樂觀的機率大幅增加16％，堪稱水果界的「最強心理醫師」。

腸腦軸決定心情　草莓藍莓蘋果表現最亮眼

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這項研究分析了美國護理人員健康研究資料庫，發現類黃酮攝取量較高的人，維持快樂和樂觀的機率會增加3％到6％。錢政弘解釋，這是因為水果中的類黃酮進入腸道後，會餵養不同的腸道共生菌並產生代謝物，透過「腸腦軸（Gut-brainaxis）」調節大腦的多巴胺與血清素，進而影響情緒。在快樂感排行榜中，由草莓奪冠，柳橙、葡萄柚與蘋果緊隨其後。

想對未來充滿希望　多吃這三種「樂觀水果」

▲▼水果,蘋果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲對於長期樂觀度的幫助，蘋果以15％的增幅排名第二。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

除了當下的快樂，某些水果對「長期樂觀度」的幫助更顯著。數據顯示，草莓對提升樂觀機率的貢獻高達16％，蘋果則以15％的增幅突飛猛進位居第二，而富含花青素的藍莓也展現強實力，能讓樂觀機率提升14％。醫師指出，不同植化素有各自的影響路徑，像是柑橘類富含的黃烷酮或是蘋果中的黃酮醇，都能對大腦產生不同的正面效益。

▼藍莓也能讓樂觀機率提升14％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼藍莓也可以！營養師教你改善黑眼圈這樣吃 。（圖／Unsplash）

每天三份剛剛好　各種水果交替吃效果更強

雖然茶與紅酒也含有類黃酮，但研究顯示它們與心情的關聯並不顯著。錢政弘建議，民眾應參考國民健康署的《每日飲食指南》，每天攝取2到4份水果。一份水果的量大約是一個拳頭大小，或是平裝一標準碗。他鼓勵大家將蘋果、柑橘、莓果類交替食用，產生協同作用，且要記得搭配酸的少糖水果，才不會因為水果太甜而越吃越胖。

 
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