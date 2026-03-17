跟進基隆下修颱風假標準？桃園市：仍會視颱風實際影響判斷

▲桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市政府17日宣布下修天然災害停班停課（颱風假）標準，從未來24小時累積雨量350毫米下修至200毫米，且分區由各地獨立判斷是否放假，新制等同於與北北基桃脫鉤。對此，同屬共同生活圈的桃園市政府表示，基於共同生活圈，各市決策仍會密切聯繫，最終仍會依實際影響做最終判斷。

北北基桃基於共同生活圈，為促進整體發展、推動各項重大發展計畫及跨區建設，成立了合作交流平臺共同討論市政決策，除了政策外，過往颱風侵襲台灣，4市也會統一在晚間8點宣布是否放假。

基隆市政府17日表示，依中央《天然災害停止上班及上課作業辦法》，基隆原採山區與平地一致的未來24小時累積雨量350毫米標準，將下修雨量預測達200毫米即可研議放假，且導入分區判定、分層啟動機制，各區在地風險獨立判斷，使停班停課決策更具彈性與精準性，但新制也等同於與北北基桃脫鉤。

針對基隆下修颱風假標準，同屬共同生活圈的桃園市政府17日下午表示，基於共同生活圈，北北基桃在決策過程中都會保持密切聯繫與共同決策，希望能盡量降低市民就學、上班、通勤等各方面的影響，最終仍會視颱風實際影響做出綜合判斷。