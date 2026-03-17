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全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水提醒民眾應於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣自來水公司為優化供水系統並強化穩定性，宣布3月18日將於全台10縣市部分區域實施停水作業。台水提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水，並關閉抽水機電源，避免設備損壞或引發安全風險。

全台10縣市停水資訊整理為以下：

新北市

停水時間
3月18日12時至17時30分，預計停水5小時30分。

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停水原因
配合台電公司停電施工。

影響區域
瑞芳區瑞濱路沿線用戶。

桃園市

停水時間
3月18日10時30分至17時30分，預計停水7小時。

停水原因
辦理龜山區牛角坡路115號用戶新舊管連接工程。

影響區域
龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路沿線用戶。

台中市

停水時間
3月18日8時30分至17時，預計停水8小時30分。

停水原因
辦理南屯區管線汰換工程，提升供水穩定與水質安全。

影響區域
南屯區文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐安街、豐順街沿線用戶。

降壓區域
南屯區向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南六路、文心南路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街沿線用戶。

南投縣

埔里鎮停水時間
3月18日8時至17時，預計停水9小時。

停水原因
供水設備維護作業。

影響區域
埔里鎮合成里全區用戶。

中寮鄉停水時間
3月18日8時至17時，預計停水9小時。

停水原因
用戶改接工程。

影響區域
中寮鄉中集路、大坪農道、永平路、永樂路沿線及周邊用戶。

嘉義市

停水時間
3月18日8時30分至17時，預計停水8小時30分（依施工進度間歇性停水）。

停水原因
路段汰換管線工程。

影響區域
西區西榮街168號至204號、西榮街209之2號至179號、光彩街558號至620號、中正路577號、西榮街191巷18號至191巷4號、西榮街189號、新榮路176號至178號、中正路599巷1號至13號、中正路597號及周邊巷道沿線用戶。

台南市

楠西區停水時間
3月18日8時至17時，預計停水9小時。

停水原因
東西煙地區管線汰換工程。

影響區域
楠西區東西煙部落全區用戶。

南區停水時間
3月18日9時至16時，預計停水7小時。

停水原因
福吉路及建南街管線汰換工程。

影響區域
南區建南路沿線及周邊用戶。

高雄市

停水時間
3月18日9時至17時30分，預計停水8小時30分。

停水原因
楠梓區立民路一帶管線汰換工程。

影響區域
楠梓區安通街、立仁街、立安路、立民路沿線用戶。

台東縣

停水時間
3月18日9時至17時，預計停水8小時。

停水原因
配合台電停電施作電桿遷移工程，抽水設備暫停運作。

影響區域
延平鄉紅葉村、紅葉路、紅谷路及周邊用戶。

花蓮縣

停水時間
3月18日13時至17時，預計停水4小時。

停水原因
富田小區分段檢漏工程。

影響區域
光復鄉中正路一段、中正路二段、光豐公路、光豐路、富強街、富愛街、富田一街、富田二街、富田三街、建國路二段、東富路、正義產業道路及富田地區、東富路部分區域用戶。

宜蘭縣

停水時間
3月18日10時至14時，預計停水4小時。

停水原因
辦理114至115年度深溝廠配合零星管遷工程。

影響區域
宜蘭市文化路沿線用戶。

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