新北校園就博會3／18淡江登場　95家企業釋3千職缺搶才

▲95家企業齊聚淡江！新北校園就博會3月18日開跑釋3千職缺。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

求職不用等畢業！新北校園就業博覽會即將開跑。陪伴青年迎向畢業季，新北市勞工局與轄內大專院校合作舉辦7場校園就業博覽會，首場將於明（18日）上午10時至下午3時在淡江大學強勢登場。現場邀集95家廠商，提供超過3,000個職缺，多元產業一次網羅，歡迎青年及市民朋友把握機會，提早為未來卡位。

勞工局長陳瑞嘉表示，淡大辦學成果深獲肯定，根據《遠見》2026企業最愛大學生調查，淡江為「上市櫃公司首選私校」，《Cheers》及111人力銀行調查，淡江亦為私校雙冠王，加上近年積極推動AI跨域思維與實作導向教學，成為業界爭相延攬的熱門人選，更吸引多家校友企業共襄盛舉。

本場廠商數占比最高的是科技製造業，占總廠商數4成4，其中國家太空中心TASA今年亦親臨現場徵才，徵求多項工程師職缺，廣邀具備專業實力的人才加入團隊。辛耘企業開出設備工程師月薪61K起，台灣基恩斯釋出技術支援工程師月薪55K起。此外，也提供逾400個兼職機會，如美加文教、Live互動美語及王品餐飲等知名企業，提供助理教師、計時服務人員等職缺，歡迎有彈性工時需求的在校學生與求職民眾，把握機會參與，拓展職涯歷練。

就服處表示，新北市校園徵才活動持續展開，將提供青年學子多元就業機會。繼淡江大學率先登場後，4月8日由宏國德霖科技大學接棒、4月16日於東南科技大學舉行、4月29日則前進明志科技大學辦理。5月也將於真理大學、亞東科技大學及致理科技大學等校接續辦理，歡迎求職朋友把握機會，踴躍參與。

活動現場設置履歷健診專區，由職涯老師一對一指導，協助找出優勢、補強重點，讓履歷更吸睛。另亦規劃青年就業專區及青年局諮詢攤位，搭配「青年全方位就業計畫」及「青年跨域就業津貼」等多元資源，協助青年掌握求職資訊與職涯方向，成為求職路上的強力後盾。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。