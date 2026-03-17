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土地公聖誕「頭牙」補財庫攻略！龍抬頭5供品最關鍵　拜對旺整年

▲農曆2月初2「土地公頭牙」將至。（圖／記者唐詠絮攝）

▲農曆2月初2「土地公頭牙」將至。（圖／記者唐詠絮攝）

記者閔文昱／綜合報導

命理師楊登嵙表示，今年3月20日適逢農曆二月初二，不僅是傳統民俗中的「龍抬頭」，同時也是土地公聖誕與一年中重要的「頭牙」日子，象徵開運轉機與財運啟動關鍵時刻，民眾若把握時機祭拜與補財庫，有望為全年運勢加分。

「龍抬頭」由來曝　象徵萬物甦醒

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楊登嵙指出，「二月二，龍抬頭」源自民間傳說，指主管雲雨的龍王在這一天被玉皇大帝釋放，象徵雨水漸增、萬物復甦、生機盎然；從天文角度來看，則是東方蒼龍七宿中的「龍角星」於仲春時節升起，因此被視為春耕與萬象更新的重要節點。

龍抬頭8大禁忌　小心誤踩影響運勢

楊登嵙提醒，龍抬頭當天有多項民俗禁忌需留意，包括不宜敲打水龍頭，以免「敲龍頭」影響財運；避免食用外型似龍的龍蝦；忌說「關門」，象徵阻擋龍氣進門；也不宜喝粥、洗衣或動刀針線，避免傷及龍體與龍眼。此外，傳統上也忌磨食材、避免動用石磨，以及已婚女性不宜在當天回娘家，以免影響娘家氣運。

▲銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元(二路發、一路發)。（圖／楊登嵙提供）

▲銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元(二路發、一路發)。（圖／楊登嵙提供）

頭牙登場！土地公生日補財庫最關鍵

楊登嵙指出，農曆二月初二同時也是土地公的聖誕，在台灣民間信仰中被稱為「頭牙」，象徵一年財運的開端。俗語「頭牙不做，尾牙空」，顯示其重要性。由於土地公被視為地方財神，不少民眾與企業會在這天準備供品祭拜，祈求財運亨通、業績長紅。

供品方面，可準備象徵「黏錢」的麻糬、寓意步步高升的糕點、代表開運的帶殼花生，以及香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨等水果，取其「招你來這旺」的諧音吉祥寓意，並搭配壽金、刈金與福金等三色金祭拜。

參拜時機與流程有講究　「補財庫」這樣做

楊登嵙建議，「頭牙」祭拜時間以早上至中午為佳，避免下午進行，因傳統認為土地公午後會休息。祭拜時應清楚報上姓名、生辰、住址與工作地點，祈求財運與平安，並擲出聖杯確認神明允諾，最後記得誠心感謝，才算完成儀式。

此外，民眾也可自製「錢母」與「財水」補財庫。準備2枚50元、6枚10元與8枚1元硬幣，組成168元（象徵一路發、二路發），可在祭拜時加持，煮水後晾乾成為「錢母」，放置家中或隨身攜帶；或將硬幣浸於水中製作「財水」，2026年擺放在家中東方可旺正財、北方則有助偏財運。

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