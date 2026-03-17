賴清德見波蘭前總統、諾貝爾和平獎得主　「自由不是統治者施捨」

▲總統賴清德接見波蘭前總統華勒沙。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日接見波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）時表示，華勒沙前總統的歷程令人非常欽佩，從勇敢對抗威權統治，到榮獲諾貝爾和平獎；從民主運動的領袖，到波蘭民主化後首任民選總統，以親身經歷告訴全世界，自由從來不是統治者的施捨；民主也不會是歷史的偶然，只要人民不放棄希望、社會團結對外，即便面對威權的高牆，自由的意志終究能夠突圍而出。

賴清德致詞時說，非常榮幸代表國家與人民，歡迎波蘭民主運動先驅華勒沙前總統第7次訪問台灣。他指出，波蘭走過的路，台灣並不陌生，都曾在威權統治下一步步奮力走向民主，波蘭是東歐民主化的先驅，台灣則是和平轉型的典範，正因走過相同的道路，我們比誰都清楚，民主不是從天而降，更需要一代又一代人來共同守護。

賴清德指出，今年是台灣總統直選30週年。30年前，面對飛彈的武力恫嚇，台灣人民沒有屈服，而是堅定投下手中神聖的一票，完成台灣歷史上第一次總統直選，從那一刻起，主權在民的信念，就深深地扎根在這塊土地上。

賴清德提到，在1996年台灣剛完成首次總統直選、經歷台海危機的重要時刻，華勒沙前總統第一次訪問台灣並在立法院發表演說，以實際行動給予台灣人民極大的鼓舞與支持。華勒沙前總統當年在演說中提及：「現代的世界不是沒有危險的，不過我相信『善』將獲勝」。過去30年來，華勒沙前總統多次訪問台灣，見證台灣民主化歷程，也看見台灣克服各種威脅與挑戰，成為世界一股良善的力量。

▼總統賴清德接見波蘭前總統華勒沙。（圖／總統府提供）



賴清德強調，台灣有決心繼續發揮良善力量，成為全球民主韌性的貢獻者。他說，相信面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾，理念相近國家更要攜手合作、互相支持，才能守護區域和平穩定、促進世界繁榮發展。

賴清德期待，無論是在民主防衛、社會韌性，或是經貿科技、供應鏈安全等領域，台灣和波蘭都能夠深化合作，共同為全球民主與和平做出更多貢獻。

最後，賴清德再次感謝華勒沙前總統30年來，始終和台灣站在一起。未來願台灣與波蘭持續展現捍衛自由的決心，成為守護民主最堅定的力量，繼續在世界上綻放民主的光芒。並祝福華勒沙前總統此行順利圓滿。

華勒沙前總統致詞時表示，他過去曾多次公開呼籲中國不應對台灣採取錯誤行為，這個世代應透過持續對話與交流，共同追求和平及繁榮。他強調，他始終與台灣站在一起，未來也會持續支持台灣，台灣與波蘭面臨同樣艱困的處境，但任何解決方案都不應由外界提出，台灣的未來應由台灣人民自己決定，期盼未來仍有機會與各界進行交流。