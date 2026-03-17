新北推「綠家園專案」15年　零碎空間打造208公頃綠地

▲三峽區北大國小北側綠家園基地綠美化成果（通學廊道型）。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在高度發展的城市中，許多零碎或低度使用的空間往往被忽略。新北市政府自2011年起推動「新北綠家園專案」，盤點閒置或封閉的公有土地，透過簡易綠美化方式活化空間，至今已完成381處基地，綠化面積達208公頃，約等同8座大安森林公園或290座足球場規模。

新北市城鄉發展局表示，專案主要針對閒置公有地、都市計畫變更回饋捐贈的公共設施用地、整體開發區公共設施用地及河岸高灘地等空間進行改善。在取得管理機關同意後，由各區公所提出申請並執行工程，完工後亦由區公所負責維護管理，確保綠地持續發揮效益。

▲三重區格致中學東側旁邊坡綠家園基地綠美化成果（帶狀隔離型）。

目前「新北綠家園專案」已發展出四大類型，包括社區口袋型、街角廣場型、帶狀隔離型及通學廊道型。其中，社區口袋型已完成112處，綠化面積約95.8公頃，提供鄰里交流與休憩空間；街角廣場型完成138處，面積約54.7公頃，提升都市景觀品質；帶狀隔離型完成118處，面積約39.9公頃，多設置於道路或國道周邊，兼顧環境改善與行人安全；通學廊道型則完成13處，面積約18.3公頃，以優化校園周邊通行環境為主。

以三峽區國光段綠家園基地為例，該基地位於北大國小北側，屬通學廊道型，未來將串聯捷運三鶯線三峽站與國光社會住宅。原本使用性低且通行不便的空間，經整體規劃後，已轉變為安全、明亮的生活廊道，提升學生與居民通行安全。

新北市府指出，「新北綠家園專案」推動至今邁入第15年，透過跨局處合作，逐步串聯分散的綠地空間，轉化為市民日常可親近的生活場域。未來將持續推動，讓更多城市角落轉變為兼具景觀與實用性的綠意空間，提升整體生活品質。

▲板橋區合安一路和板城路交叉路口綠家園基地綠美化成果（街角廣場型）。

▲中和區南華路68號旁空地綠家園基地綠美化成果（社區口袋型）。