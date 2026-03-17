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賴清德：台灣始終追求和平　台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素

▲▼總統賴清德接見「第九屆玉山論壇」訪賓。（圖／記者陶本和攝）

▲總統賴清德接見「第九屆玉山論壇」訪賓。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日接見「第九屆玉山論壇」訪賓時，重申「和平靠實力」，他表示，台灣在全球供應鏈及印太第一島鏈扮演關鍵角色，台灣始終追求和平，也積極提升自我防衛能力，因為台海和平穩定是全球安全與繁榮的必要元素。

賴清德致詞時表示，今年「玉山論壇」規模為歷屆最大，充分展現國際社會對台灣及印太區域的重視，訪賓的到來，不僅將各國經驗帶來台灣，更彰顯國際社會對全球安全和韌性的共同期待。

賴清德感謝訪賓長期以來對台灣的支持與重視，面對國際局勢的快速變化，以及非傳統威脅與灰色地帶侵擾的加劇，印太地區的安全與穩定是我們一致的目標。

「和平靠實力！」賴清德強調，台灣在全球供應鏈及印太第一島鏈扮演關鍵角色，台灣始終追求和平，也積極提升自我防衛能力，因為台海和平穩定是全球安全與繁榮的必要元素。

賴清德指出，彼此的國家在地理有遠近，但是對和平與繁榮的追求沒有不同，就如同他在論壇開幕致詞提到，台灣不只要組國家隊，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展，未來無論是民主治理、供應鏈韌性或是海洋安全、區域穩定，台灣都願意持續跟世界分享經驗，並和理念相近的友盟國家共同承擔責任、攜手解決問題。

賴清德表示，各位訪賓來自政府單位、國會、學術界以及產業界，非常期待跟大家攜手合作，在各個領域推進雙邊關係，尤其在座有第一次來台灣的朋友，也有再度來到台灣的老朋友。他說，每一次重逢都很珍貴，每一次初次見面也都值得珍惜，期待未來「玉山論壇」持續成為連結台灣、印太與世界的重要平台，讓更多合作從臺灣開始，讓更多友誼從台灣延伸。

▼總統賴清德接見「第九屆玉山論壇」訪賓。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見「第九屆玉山論壇」訪賓。（圖／記者陶本和攝）

斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）致詞時表示，玉山論壇已成為推動新南向政策，以及強化台灣與區域連結的重要對話平台，今年主題「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」更突顯合作的重要性。

喬馬漢前總理指出，台灣民主與創新的活力，讓人深受啟發，他肯定台灣對區域穩定、經濟繁榮及永續發展的堅定承諾，同時讚賞台灣透過舉辦論壇匯聚全球領袖，促進跨海洋與文化的夥伴關係，致力於打造更具韌性、包容及緊密連結的印太地區的願景。

喬馬漢前總理表示，台灣擁有豐富的自然資源及具有才華且勤奮的人民，是一個得天獨厚的國家。此外，玉山論壇不僅為世界各國就共同面臨的挑戰提供交流平台，更是打造長遠解方的重要催化劑。

本次訪賓包括巴拉圭資通訊科技部部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）、立陶宛國會議員暨前國防部長沙卡琳恩（Dovilė Šakalienė）、捷克眾議員暨前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）及韓國改革新黨主席暨國會議員李埈錫（Lee Jun Seok）等。

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