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社會 社會焦點 保障人權

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區中華路今（17）日下午發生聯結車與機車碰撞事故，警消到場搶救發現是1名成年女性及1歲幼女倒臥路中，當場均無呼吸心跳與意識，呈現外科OHCA，經救護人員送醫急救仍生死未卜；根據路口監視器顯示，疑似聯結車未注意右側機車不慎發生碰撞輾過機車，2人均無酒精反應。

▲桃園市八德區中華路今日下午近5時許發生聯結車與機車碰撞事故，圖為碰撞瞬間之監視畫面。（圖／八德分局提供）

▲桃園市八德區中華路今日下午近5時許發生聯結車與機車碰撞事故，圖為碰撞瞬間之監視畫面。（圖／八德分局提供）

八德警方指出，傷者是32歲機車駕駛李姓女子，乘客則是1歲朱姓幼女，2人是母女關係；肇事聯結車駕駛則是51歲趙姓男子。

▲桃園市八德區中華路今日下午近5時許發生聯結車與機車碰撞事故，警方到場處理中。（圖／八德分局提供）

▲桃園市八德區中華路今日下午近5時許發生聯結車與機車碰撞事故，警方到場處理中。（圖／八德分局提供）

八德警方表示，今日下午4時53分許，事故地點在八德區中華路347號前，李姓女子騎乘機車搭載1歲朱姓女兒，由中華路直行往桃園方向行駛，與同向行駛聯結車發生碰撞，導致機車被碰撞後母女倒臥路中，救護人員到場後2人呈現外科OHCA，經救護人員施予CPR急救處置送醫急救，肇事車輛則移置保管中，通知鑑識人員採證，至於詳細肇事原因尚待釐清。

▲桃園市八德區中華路今日下午近5時許發生聯結車與機車碰撞事故，圖為肇事之聯結車。（圖／八德分局提供）

▲桃園市八德區中華路今日下午近5時許發生聯結車與機車碰撞事故，圖為肇事之聯結車。（圖／八德分局提供）

八德警方根據路口監視器顯示，疑似聯結車未注意同向右側機車，導致不慎發生碰撞輾過機車，至於詳細肇事原因尚待釐清；警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛時應注意行車動態，更應遠離大型車輛，以維護道路交通安全。

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