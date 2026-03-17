全聯「神級甜點」上架被掃空！全場一吃狂推：默默吃整條

▲近日有網友發現，全聯上架一款神級甜點。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／柯振中報導

近期社群平台湧現一股甜點搶購熱潮，不少民眾在連鎖超市全聯發現一款單價僅59元的「檸檬紅茶蛋糕」，因風味獨特引發熱烈討論。許多網友在臉書社團開箱，紛紛大讚口感清爽、層次豐富，還能吃到碎茶葉與檸檬果乾，一不小心就會吃掉半條。

網推超市隱藏版好物 清爽茶香「瞬間嗑完一條」

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有民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，購入這款新上架的蛋糕，與好友一起分享後，獲得極高評價，認為這款蛋糕質地類似細緻的蜂蜜蛋糕，卻多了淡淡的檸檬清香與茶味。

貼文曝光後，吸引大批嘗鮮過的民眾共鳴，表示這款甜點「甜而不膩、口感細膩」，甚至有網友自爆不小心一個人就吃掉半條，被封為近期CP值最高的銅板價糕點。

老少咸宜口感成焦點 視覺與便利性獲社群好評

不少網友提到，這款蛋糕除了風味天然，內含的檸檬果乾碎粒更是特別，口感上的衝擊讓整體層次更上一層樓。

也有家庭主婦分享，家裡75歲的長輩與年僅9歲的孩子都對這款「入口即化」的口感讚不絕口。此外，內包裝附贈的小蛋糕刀也被認為相當貼心，方便在野餐或聚會時切分，充滿春天氣息的包裝設計更讓其成為近期社群平台上的熱門拍照素材。

網友哀號全台大缺貨 門市架上空空如也

不過貼文引發討論後，也有許多人留言哀號，連續三天造訪住家附近據點都買不到，甚至有人跑了四家門市才終於搶到一盒，讓不少人敲碗店員告知補貨時間，以免再次撲空。