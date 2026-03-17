蕭旭岑、王光慈離職「被切割」？馬英九基金會緊急回應

▲前總統馬英九、蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

馬英九文教基金會董事長馬英九16日發布聲明，基金會前執行長蕭旭岑、前員工王光慈均已在2月離職，未來2人言論及行為均不代表基金會及馬英九立場，不料貼文發出後，引發外界「切割」、「斷尾求生」等質疑。對此，馬英九文教基金會表示，相關評論均與事實不符，呼籲社會大眾切勿再以訛傳訛。

馬英九文教基金會17日晚間表示，自基金會16日公布有關蕭旭岑、王光慈2人的離職情形後，立刻有民眾在社群網站發表評論，影射基金會之人事異動，可能與特定國家、前總統馬英九之家族，或是與家人的國籍護照問題有關，後續引發媒體以「斷尾求生」、「交投名狀」、「在美馬家人麻煩」為題進行報導。

馬英九文教基金會指出，相關評論完全是毫無根據的憑空臆測，相關新聞內容也與事實不符，為了避免社會大眾誤信謠言，基金會特此鄭重澄清，此次人事異動是為了強化內部紀律並完善組織架構，才會特別聘請具備豐富行政管理經驗之戴遐齡教授擔任執行長。

馬英九文教基金會強調，近日網路上的言論及媒體報導「斷尾求生」、「交投名狀」、「在美馬家人麻煩」等內容，純屬子虛烏有，懇請社會大眾切勿再捕風捉影，以訛傳訛，若再有傳述有損本基金會或前總統馬英九名譽之不實事項者，本基金會將依法究辦。