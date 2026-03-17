人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

▲人妻指控，丈夫與女子曾一同出遊並入住汽車旅館。（示意圖，非當事人／ETtoday資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

台南一名女子與丈夫結婚逾30年，原本感情穩定，卻發現丈夫與另一名女子互動密切，認為對方介入婚姻、侵害配偶權，提告求償精神慰撫金60萬元。不過法院審理後近日認定證據不足，判決駁回請求。

控球場結識發展曖昧 頻繁出遊互稱親密暱稱

判決指出，原告主張丈夫與被告女子於2023年間在高爾夫球場認識後關係升溫，雙方不僅透過LINE談情說愛，還互稱「哈尼」、「Honey」，並多次以打球為由外出約會。

原告並指控，兩人曾一同出遊越南、阿里山等地，互動親密，甚至於同年7月間一同入住台南汽車旅館，停留數小時後才離開，行為已逾一般朋友界線。此外，男方還曾花費數萬元購買高爾夫球具贈送對方，關係相當密切。

妻攤牌後仍聯繫 錄音內容曝光引爭議

原告表示，2023年7月發現相關行為後與丈夫攤牌，但兩人仍持續聯繫，甚至在通話中出現露骨內容，包括「每一次跟你在一起就好像是第一次的愛」、「若要開始就快要高潮起來」等語。

另段對話中，男方還提及親密互動細節，稱相關感受「好像整個靈魂快要跑進去你的身體裡面」，讓原告難以接受。

原告指出，上述內容顯示雙方關係已非一般交往，對婚姻造成重大打擊。對此，被告女子辯稱，兩人因打高爾夫認識，平時互動多與球務相關，且男方未曾告知已婚身分，她直到2023年7月底才得知對方有家庭，之後已刻意保持距離，僅維持一般球友關係。

法院認證據不足 難證明故意侵害配偶權

法院審理後指出，侵害配偶權須證明行為人明知對方已婚，仍故意或過失介入婚姻關係。但依現有證據，無法證明被告在關鍵時間點已知男方已婚。

此外，相關錄音內容亦難確認為雙方對話，其他通訊紀錄與行蹤證據，也不足以證明雙方確有侵害配偶權的行為。

求償60萬遭駁回 訴訟費由原告負擔

法院因此認定，原告無法證明被告有侵權行為，請求精神慰撫金60萬元並無理由，判決全部駁回，連同假執行聲請一併駁回，訴訟費用由原告負擔。